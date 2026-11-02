Venus Williams sufre su 17ª derrota consecutiva en el circuito WTA

La mayor de las hermanas Williams, Venus, de 46 años, fue derrotada por 6-2 y 6-3 por Mary Stoiana, una jugadora hasta ahora casi desconocida que ocupa actualmente el puesto 114 del ránking y que nunca ha ganado un torneo.

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Williams, pese a contar con el apoyo del público, no pudo evitar una nueva derrota en una serie que la ha llevado a caer al puesto 597 del ránking WTA.

Venus no gana un partido de individuales en el circuito WTA desde julio del año pasado. La semana pasada perdió en sets corridos en el Abierto de Guangzhou ante la adolescente austriaca Lilli Tagger.

Antes de eso, Williams disputó por última vez el US Open, en agosto, donde cayó en primera ronda ante Sofia Kenin, nuevamente sin ganar un solo set.