ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Polideportivo
02 de noviembre de 2026 - 15:17

Venus Williams sufre su 17ª derrota consecutiva en el circuito WTA

Venus Williams se resiste al retiro, pese a encadenar su decimoséptima derrota en el circuito WTA.
Venus Williams se resiste al retiro, pese a encadenar su decimoséptima derrota en el circuito WTA.Julian Finney

La veterana tenista estadounidense Venus Williams, ex #1 mundial y ganadora de siete Grand Slams, sufrió su 17ª derrota consecutiva en el circuito tras perder este lunes ante su compatriota Mary Stoiana, en primera ronda del torneo de Hong Kong.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La mayor de las hermanas Williams, Venus, de 46 años, fue derrotada por 6-2 y 6-3 por Mary Stoiana, una jugadora hasta ahora casi desconocida que ocupa actualmente el puesto 114 del ránking y que nunca ha ganado un torneo.

Lea más: Zverev se estrena en la cima y Vallejo continúa en el puesto 56

Williams, pese a contar con el apoyo del público, no pudo evitar una nueva derrota en una serie que la ha llevado a caer al puesto 597 del ránking WTA.

Venus no gana un partido de individuales en el circuito WTA desde julio del año pasado. La semana pasada perdió en sets corridos en el Abierto de Guangzhou ante la adolescente austriaca Lilli Tagger.

Antes de eso, Williams disputó por última vez el US Open, en agosto, donde cayó en primera ronda ante Sofia Kenin, nuevamente sin ganar un solo set.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más

Te puede interesar