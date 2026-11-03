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Polideportivo
03 de noviembre de 2026 - 01:40

17-34. Los Bears asaltan la casa de los campeones

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Chicago (EE.UU.), 2 nov (EFE).- Los Chicago Bears asaltaron este lunes el campo de los Seattle Seahawks, vigentes campeones de la NFL, con una victoria por 34-17 impulsada por tres touchdowns por tierra de D'Andre Swift.

Por EFE
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Los Bears mejoraron su balance a seis victorias y dos derrotas, mientras que Seattle se quedó con cuatro triunfos y cuatro derrotas.

Swift acumuló 69 yardas en 27 carreras y firmó las tres anotaciones por tierra de Chicago en la segunda mitad. Caleb Williams completó 24 de sus 34 pases para 247 yardas, con un touchdown y sin intercepciones.

El quarterback conectó con Luther Burden III para abrir el marcador y los Bears llegaron al descanso con una ventaja de 13-9, después de que Sam Darnold encontrara a Jaxon Smith-Njigba con un pase de touchdown de 43 yardas.

Seattle se acercó a tres puntos en el último cuarto (17-20), gracias a una anotación de Cooper Kupp y una conversión de dos puntos, pero Chicago respondió con dos touchdowns de Swift.

El último touchdown de Swift llegó después de que James Lynch interceptara un pase de Darnold y avanzara 16 yardas.

En la defensa de Chicago debutó Jeffery Simmons, incorporado el jueves desde los Tennessee Titans. El jugador sumó seis placajes, tres de ellos en solitario, una captura del quarterback y dos placajes para pérdida de yardas.

Darnold terminó con 188 yardas de pase, dos touchdowns y una intercepción, mientras que Smith-Njigba recibió seis pases para 118 yardas.

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