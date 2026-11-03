Chacarra, lleno de confianza para ganar la 'Race to Dubai': "Me entusiasma la presión"

"Me siento bien. Mi juego está listo y preparado para competir. Siempre he creído en mí mismo. Estoy emocionado por la oportunidad", afirmó Chacarra en rueda de prensa en el campo de Yas Links Golf Club de Abu Dabi.

A falta del torneo de esta semana y el de la próxima en Dubái, entre los días 12 y 15, el jugador madrileño es el líder de la clasificación general por delante del estadounidense Patrick Reed y el noirlandés Rory McIlroy, compañeros de partida en la ronda inaugural del jueves.

De ganar la 'Race to Dubai', sería el tercer español en acabar en primera posición la temporada del circuito europeo después de que Severiano Ballesteros lo hiciera en seis ocasiones y Jon Rahm en 2019.

"No se me pasa por la cabeza no tener una buena semana. Cada vez que salgo al campo, quiero ganar. Ese es mi objetivo. Me encanta jugar y competir. Así que eso es lo que intento hacer esta semana. Intentaré tener una oportunidad el domingo en los últimos nueve hoyos para ganar el torneo", subrayó sobre el torneo de Abu Dabi.

Según Chacarra, número 37 en la clasificación mundial, su objetivo inmediato pasa por vencer esta semana y no pensar en la 'Race to Dubai'. "Si gano el torneo, tendré más posibilidades de ganarla. Así que ese es mi único objetivo", incidió.

El golfista madrileño, de 26 años, se mostró ilusionado por jugar con McIlroy: "Rory es uno de mis ídolos desde pequeño, lo veía mucho en la tele. Estoy emocionado de jugar con él por primera vez, y va a ser muy divertido verlo jugar. Su forma de jugar al golf es realmente única. Pero también me voy a centrar en mí mismo".

"Sueño con jugar con los mejores del mundo y tengo la oportunidad de jugar con Rory, la primera vez que juego con él. Lo he visto jugar desde pequeño. Es uno de mis ídolos. Así que estoy muy emocionado por esta oportunidad. Me entusiasma la presión de salir a la cancha y demostrar que puedo competir con ellos como lo he hecho todo el año", agregó.

Chacarra ya tiene asegurada una de las diez tarjetas para participar en el PGA Tour estadounidense la próxima temporada y, además de ganar la orden de mérito, se marca como reto jugar con Europa la Ryder Cup del próximo año en Irlanda mediante una de las seis plazas automáticas.

"Se lo dije a mi equipo y a Luke: quiero conseguir una de esas seis selecciones automáticas, para no depender de la elección del capitán. Ese es mi principal objetivo. No va a ser fácil", remarcó sobre su pretensión de meterse en el equipo que dirige el inglés Luke Donald.