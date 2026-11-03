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Polideportivo
03 de noviembre de 2026 - 10:15

Noruega, Dinamarca y Suecia se niegan a enfrentarse a Rusia en el Mundial de hockey

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Copenhague, 3 nov (EFE).- Las federaciones de hockey sobre hielo de Noruega, Dinamarca y Suecia anunciaron este martes que no se enfrentarán a Rusia en el próximo Mundial masculino de Alemania, tras la reciente decisión del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) de permitir su regreso a las competiciones internacionales de ese deporte.

Por EFE
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El TAS había dado la razón el pasado día 30 a Rusia en su litigio con la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF, por sus siglas en inglés) al considerar que los motivos de seguridad alegados por ese organismo para excluir a las selecciones rusas "carecen de pruebas suficientes".

Las tres federaciones nórdicas apelaron a la guerra en Ucrania y a la seguridad de sus deportistas para negarse a jugar contra Rusia, aunque no boicotearán el campeonato.

"Nuestra opinión es que Rusia debe ser excluida de todos los torneos internacionales mientras continúe la guerra en Ucrania. Nuestra decisión se basa también en la responsabilidad de cuidar la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, técnicos y sus familias", señaló en un comunicado la Federación noruega.

El presidente de la Federación Danesa de Hockey, Henrik Bach Nielsen, declaró a la agencia Ritzau su negativa a enfrentarse a Rusia, decisión que ya ha comunicado a la IIHF.

"Se trata de nuestra seguridad y la de todos nuestros colaboradores: jugadores, aficionados, patrocinadores. En consideración a la integridad del hockey no podemos enfrentarnos a Rusia ahora mismo", afirmó Nielsen.

La Federación sueca se unió al boicot por los mismos motivos y señaló que la decisión del TAS ha cambiado las condiciones para el hockey sobre hielo a nivel internacional de forma "dramática".

"La línea de la Federación Sueca de Hockey sobre hielo, que hemos mantenido en todas las reuniones y conversaciones a nivel internacional, es que era y sigue siendo impensable que Rusia participe en el hockey sobre hielo internacional mientras continúe la guerra en Ucrania", consta en un comunicado.

Noruega, Dinamarca y Suecia se unen así a Finlandia, que ya había anunciado la víspera su negativa a enfrentarse a la selección rusa.

El Gobierno alemán abogó ayer por una política de visados restrictiva en el caso de deportistas rusos.

El portavoz del Ejecutivo, Stefan Kornelius, mostró su "escepticismo" sobre la decisión del TAS y recordó que tanto la Federación Alemana de Hockey sobre Hielo (DEB), como la internacional, han anunciado que analizarán minuciosamente el dictamen y su argumentación.

Agregó que el Gobierno debatirá en breve con la federación alemana las posibles consecuencias, también para el mundial masculino de 2027 en Alemania.

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