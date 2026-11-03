Noruega y Dinamarca se niegan a enfrentarse a Rusia en el Mundial de hockey sobre hielo

El TAS había dado la razón el pasado día 30 a Rusia en su litigio con la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF, por sus siglas en inglés) al considerar que los motivos de seguridad alegados por ese organismo para excluir a las selecciones rusas "carecen de pruebas suficientes".

Tanto la federación noruega como la danesa apelaron a la guerra en Ucrania y a la seguridad de sus deportistas para negarse a jugar contra Rusia, aunque no boicotearán el campeonato.

"Nuestra opinión es que Rusia debe ser excluida de todos los torneos internacionales mientras continúe la guerra en Ucrania. Nuestra decisión se basa también en la responsabilidad de cuidar la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, técnicos y sus familias", señaló en un comunicado la Federación noruega.

El presidente de la Federación Danesa de Hockey, Henrik Bach Nielsen, declaró a la agencia Ritzau su negativa a enfrentarse a Rusia, decisión que ya ha comunicado a la IIHF.

"Se trata de nuestra seguridad y la de todos nuestros colaboradores: jugadores, aficionados, patrocinadores. En consideración a la integridad del hockey no podemos enfrentarnos a Rusia ahora mismo", afirmó Nielsen.

Noruega y Dinamarca se unen así a Finlandia, que ya había anunciado la víspera su negativa a enfrentarse a la selección rusa.

El Gobierno alemán abogó ayer por una política de visados restrictiva en el caso de deportistas rusos.

El portavoz del Ejecutivo, Stefan Kornelius, mostró su "escepticismo" sobre la decisión del TAS y recordó que tanto la Federación Alemana de Hockey sobre Hielo (DEB), como la internacional, han anunciado que analizarán minuciosamente el dictamen y su argumentación.

Agregó que el Gobierno debatirá en breve con la federación alemana las posibles consecuencias, también para el mundial masculino de 2027 en Alemania.