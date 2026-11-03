Rahm admite que querría volver al PGA Tour y aceptaría el plan de retorno que rechazó

Rahm se refirió a la posibilidad de reincorporarse al PGA Tour en una rueda de prensa en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde este jueves disputa la primera parte de la final del DP World Tour, el circuito europeo, su primera torneo desde el pasado 18 de septiembre, cuando quedó último en el de Wentworth (Inglaterra).

Tras rechazar su participación en el nuevo proyecto de LIV 2.0, el jugador vasco señaló que tiene garantizado jugar el DP World Tour la próxima temporada, aunque dio a entender que le gustaría retornar al circuito estadounidense, del que salió para militar en la liga financiada por Arabia Saudí con un contrato multimillonario.

Preguntado si aceptaría el plan de regreso que se le ofreció en enero, similar al del estadounidense Brooks Koepka, Rahm se sinceró: "Probablemente sí. ¿Por qué no? Sí, pero es una gran incógnita. Dudo mucho que me ofrezcan el mismo contrato que a Brooks. Pero si me ofrecieran las mismas penalizaciones, probablemente las aceptaría".

Desveló que no ha tenido contacto aún con el PGA Tour, pero confió en que pueda haberlo: "No sé qué nos depara el futuro. Sabemos lo que hicieron con Brooks. Estas son circunstancias diferentes. No sé cómo se desarrollarán las cosas. Pero es una buena garantía saber que puedo jugar en el DP World Tour el año que viene, y si llega el caso, estoy muy emocionado de jugar un año completo".

En el caso de tener que cumplir el año de sanción que el PGA Tour ha exigido a los jugadores que han salido de LIV, opinó que al tener tarjeta del DP World Tour sería “una posición bastante buena en el peor de los casos”.

De ser aceptado en el circuito estadounidense, Rahm se comprometió a participar en un buen número de torneos del circuito europeo como agradecimiento a que le hayan concedido tarjeta para 2027.

El exnúmero uno del mundo confesó que el nuevo proyecto LIV no le motivaba: "No me gustaba hacia dónde iban con 2.0. No me entusiasmaban los cambios que estaban haciendo y no estaba dispuesto a seguir ese camino".

"Demasiadas incógnitas en ese momento y todavía hay bastantes. Parecía que se estaba alejando del golf en equipo y de algunas de las cosas que hacían de LIV. Se convirtió en algo más parecido a un tour regular. Así que, para ser honesto, nunca fue una opción que considerara seriamente", explicó.

A pesar de ello, el golfista vasco valoró las tres temporadas que militó en la liga saudí, en las que se coronó como el mejor jugador: "Solo puedo recordar esos tres años de forma positiva. Fue una experiencia maravillosa. Jugué muy bien al golf".

Reconoció que la incertidumbre que hubo en los últimos meses le afectó a su rendimiento deportivo: "Sin duda me ha distraído y me ha quitado tiempo de lo que quiero hacer. Ha sido una distracción".

Rahm se refirió al nacimiento de su cuarta hija, lo que le impidió jugar en el Abierto de España a mediados de octubre.

“Estábamos bastante preocupados de que fuera a tener un parto prematuro, y eso me tenía un poco preocupado. Tuve la suerte de estar en casa para los tres partos y no quería perderme el que posiblemente fuera el último. Todos están muy bien. Fue un parto maravilloso y tanto la madre como el bebé están perfectamente”, comentó.

Admitió que la llegada de su nueva hija le restó tiempo para entrenar: "No he podido entrenar tanto como me gustaría antes de un torneo, pero no sería la primera vez que me tomo un descanso y luego juego muy bien al golf".