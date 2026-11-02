Campoalto y San Alfonzo definen la Copa “Estadio Comuneros” de baloncesto

Campoalto y San Alfonzo están con la serie final igualada 1-1 por el Torneo Clausura de básquetbol, por lo que hay finalísima este martes, en el Logístico.

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Solamente tres clubes entraron en disputa del segundo torneo “Comuneros” de la temporada 2026, sumándose el benjamín Capiatá Bulls (Club Deportivo Capiatá) y con ausencia de Félix Pérez Cardozo.

Estos cuatro clubes quedaron fueron de las semifinales del Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol LNB 2026, y son derivados al torneo de segundo escalafón.

En cuanto a los partidos previos, hubo partidos de ida y vuelta entre los tres contendientes, siendo Campoalto y San Alfonzo los que se ubicaron en primer y segundo lugar, respectivamente, quedando fuera los Bulls.

En el primer partido, Campoalto se impuso por 93-79, mientras el segundo fue para los alfoncinos por 91-68.

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Todos los partidos se disputaron en el mismo escenario.

* Alineaciones probables. En el team asunceno, los dirigidos por Ricardo Martínez, ingresarían Karl Godans, Francisco Bogarín, Giuliano Giret, Jeferfon Argüello y Guillermo Araújo; en el equipo del Este del país, jugarían Emanuel Rodríguez, Juan Medina, Luis Spagnoli, José Carlos Dos Santos y Maxsuel Roque, a cargo del coach Pablo Mauricio Spagnoli.

Deportivo Campoalto ya conquistó este torneo en el 2014, sin embargo, para San Alfonzo será su primer título, teniendo participación en la Liga Nacional desde la temporada pasada.