Alcaraz se mantiene firme en un Masters 1000 donde caen los favoritos

El #3 del ránking mundial, el español Carlos Alcaraz, encadenó su sexta victoria, al derrotar en su debut en París al estadounidense Alex Michelsen, 35 del mundo, 7-6 (4) y 6-3, para meterse en octavos de final del Masters 1000 de París por cuarta vez.

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Alcaraz se medirá por un puesto en cuartos, su mejor clasificación en este torneo, contra el italiano Matteo Berrettini, verdugo del francés Ugo Humbert, finalista en 2024, al que superó por 7-6 (3) y 7-5.