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Polideportivo
04 de noviembre de 2026 - 19:55

El Como iguala la mayor goleada de la 'Champions' y firma el mayor triunfo a domicilio

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Redacción Deportes, 4 nov (EFE).- El Como de Cesc Fàbregas entró este miércoles en la historia de la Liga de Campeones tras golear por 1-9 al Lens francés e igualar la mayor diferencia de tantos en una victoria de la competición, además de convertirse en el primer equipo que marca nueve goles fuera de casa.

Por EFE
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El conjunto italiano alcanzó los ocho goles de diferencia que establecieron anteriormente el Liverpool y el Real Madrid, ambos con sendas victorias por 8-0.

El equipo inglés lo consiguió ante el Besiktas el 6 de noviembre de 2007, mientras que el club blanco repitió el registro frente al Malmo sueco el 8 de diciembre de 2015.

El Como se convirtió también en el segundo equipo capaz de marcar nueve tantos en un partido de la Liga de Campeones, después del Bayern de Múnich, que derrotó por 9-2 al Dinamo de Zagreb el 17 de septiembre de 2024.

Aunque los italianos establecieron un nuevo récord al conseguirlo como visitantes, según los datos difundidos por la organización.

El triunfo ante el Lens figura, además, entre los encuentros con mayor número de goles de la historia del torneo, con diez tantos en total.

Solo cuatro partidos habían alcanzado o superado esa cifra, entre ellos el 8-4 del Borussia Dortmund al Legia de Varsovia en noviembre de 2016, que sigue siendo el encuentro más goleador de la competición, con doce tantos.

O el 2-8 que le endosó el Bayern de Múnich al Barcelona el 14 de agosto de 2020.

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