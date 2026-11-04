ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Polideportivo
04 de noviembre de 2026 - 19:12

Félix Pérez y Olimpia ganan sus juegos, y se adelantan en la serie semifinal

La queen Lucía Schiavo intenta jugar frente a la sanjosiana Micaela Sosa, en el juego semifinal 1 del Clausura femenino.
La queen Lucía Schiavo intenta jugar frente a la sanjosiana Micaela Sosa, en el juego semifinal 1 del Clausura femenino.

Félix Pérez Cardozo derrotó a Sol de América y Olimpia Queens al Deportivo San José, para poner 1-0 la serie semifinal por el Torneo Clausura de la Liga Femenina de Básquetbol. Esta fase se disputa al mejor de tres partidos, siendo el Juego 2 este viernes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Félix Pérez Cardozo y Olimpia Queens dieron el primer paso positivo para encaminarse a una nueva final, en este caso por el Torneo Clausura de la Liga Nacional Femenina de baloncesto.

Lea más: Semifinales femeninas

Las Rojas de Villa Morra se impusieron por goleada, 90-53 a Sol de América, con parciales de 20-17, 24-15, 17-7 y 29-14, en el partido disputado en el “Efigenio González”, el martes.

La goleadora del encuentro fue Beatriz Quevedo, en filas rojas, con 20 puntos, mientras entre las azules se destacó María Paz Godoy con 14.

* San José 55-Queens 79. Deportivo San José recibió a Olimpia Queens en el “León Coundou”, y hubo triunfo para la visita.

Las Queens se impusieron 79-55, con parciales de 24-17, 17-12, 20-13 y 18-13.

La inacabable Paola Ferrari se lució con 29 puntos entre las franjeadas, y entre albicelestes Micaela Sosa convirtió 15.

La serie semifinal se disputa en una serie al mejor de tres partidos, por lo que FPC y Olimpia pueden ser finalistas este viernes.

Copa Comuneros

La Copa “Estadio Comuneros” Femenina está también en etapa semifinal.

El lunes, International Women Basket Club cayó 59-62 frente a Campoalto Ladies, con parciales: 15-14, 16-19, 12-14 y 16-15.

En el otro partido, el Club Atlético Ciudad Nueva se impuso por 48-39 al Deportivo Gorillas. Los parciales fueron de 14-11, 14-11, 10-8 y 10-9.

Deportivo Gorillas enfrentará a Ciudad Nueva este viernes, en el “Luis Fernández”, desde las 21:00.

Campoalto lo hará el sábado, versus International, en el Comando Logístico, en el mismo horario.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Economía
Comunicado del Banco Atlas
Ver más
05
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más

Te puede interesar