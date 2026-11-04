Félix Pérez y Olimpia ganan sus juegos, y se adelantan en la serie semifinal

Félix Pérez Cardozo y Olimpia Queens dieron el primer paso positivo para encaminarse a una nueva final, en este caso por el Torneo Clausura de la Liga Nacional Femenina de baloncesto.

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Las Rojas de Villa Morra se impusieron por goleada, 90-53 a Sol de América, con parciales de 20-17, 24-15, 17-7 y 29-14, en el partido disputado en el “Efigenio González”, el martes.

La goleadora del encuentro fue Beatriz Quevedo, en filas rojas, con 20 puntos, mientras entre las azules se destacó María Paz Godoy con 14.

* San José 55-Queens 79. Deportivo San José recibió a Olimpia Queens en el “León Coundou”, y hubo triunfo para la visita.

Las Queens se impusieron 79-55, con parciales de 24-17, 17-12, 20-13 y 18-13.

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La inacabable Paola Ferrari se lució con 29 puntos entre las franjeadas, y entre albicelestes Micaela Sosa convirtió 15.

La serie semifinal se disputa en una serie al mejor de tres partidos, por lo que FPC y Olimpia pueden ser finalistas este viernes.

Copa Comuneros

La Copa “Estadio Comuneros” Femenina está también en etapa semifinal.

El lunes, International Women Basket Club cayó 59-62 frente a Campoalto Ladies, con parciales: 15-14, 16-19, 12-14 y 16-15.

En el otro partido, el Club Atlético Ciudad Nueva se impuso por 48-39 al Deportivo Gorillas. Los parciales fueron de 14-11, 14-11, 10-8 y 10-9.

Deportivo Gorillas enfrentará a Ciudad Nueva este viernes, en el “Luis Fernández”, desde las 21:00.

Campoalto lo hará el sábado, versus International, en el Comando Logístico, en el mismo horario.