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Polideportivo
04 de noviembre de 2026 - 10:15

McIlroy ve inviable que Sergio García sea capitán o vicecapitán de la Ryder Cup

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- El jugador norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, afirmó este miércoles que ve inviable que el golfista español Sergio García sea en algún momento capitán o vicecapitán del equipo de Europa de la Ryder Cup al incumplir esta temporada la regla del circuito europeo de que no puede optar a esos cargos quien perdió su membresía del DP World Tour.

Por EFE
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McIlroy se refirió a Sergio García después de que la semana pasada confirmara que regresa al DP World Tour tras desvincularse de LIV y que su intención es volver a participar en una Ryder Cup como jugador o si no lo consigue, está dispuesto a ser vicecapitán.

El jugador castellonense, ganador del Masters de Augusta en 2017, recuperará en la nueva temporada su tarjeta del circuito europeo, gracias a que ocupa un lugar preeminente en la lista de ganancias del circuito, después de que la perdiera este año por no jugar un mínimo de torneos mientras militaba en LIV.

El DP World Tour instauró una norma hace unos años que permitía participar en sus torneos a los jugadores de LIV, pero no ser capitanes ni vicecapitanes de la competición bienal entre Europa y Estados Unidos.

Preguntado en rueda de prensa en Abu Dabi, donde este jueves comienza la primera parte de la final del circuito europeo, si le parece bien que se mantenga esa norma, McIlroy respondió: "Todos conocen esa regla y todos saben que si renuncias a tu membresía, esa es la consecuencia".

El seis veces campeón de 'majors' recordó que se planteó en 2019 hacer un paréntesis en el DP World Tour para centrarse en el PGA Tour estadounidense, pero desechó la idea cuando le advirtieron que le cerraría las puertas a ser algún capitán de la Ryder Cup.

"Estuve a punto de infringir esa regla. Hablé con Keith Pelley y le dije: mira, vivo en Estados Unidos y quiero concentrarme allí un tiempo. Y Keith me dijo: está bien, pero ten en cuenta que si renuncias a tu membresía, no podrás ser capitán ni vicecapitán de la Ryder Cup en el futuro. Y le dije: entonces no lo haré", relató McIrlory.

Según el número dos del mundo, como tiene en mente dirigir al equipo europeo en algún momento, dio marcha atrás en su plan tras la conversación que mantuvo con el entonces director general del circuito.

"No había nada que decidir. También he tenido esa idea en mente en algún momento y ni siquiera tenía que ver con LIV (...) Todos conocen esa regla y todos saben que si renuncias a tu membresía, esa es la consecuencia", zanjó en su reflexión sobre Sergio García, quien tiene el récord de puntos de Europa en la Ryder Cup.

McIlroy volvió a referirse a lo que ha supuesto LIV para el mundo del golf y opinó que "dio a los jugadores mucho poder de negociación en los circuitos". "Y no creo que eso sea necesariamente bueno", apostilló.

"Tiene que haber un equilibrio y concesiones mutuas (...) Tiene que haber un reinicio. Crearon una economía artificial dentro del golf profesional masculino y se avecina un reinicio para que las cosas sean un poco más sostenibles. Ya no hay la misma carrera armamentística que hace un par de años, y algunos jugadores argumentarán que eso no es bueno para ellos, pero creo que es una visión muy cortoplacista", expuso.

McIlroy completó su análisis: "Si queremos circuitos sostenibles y que sigan existiendo dentro de cincuenta años, deben existir prácticas comerciales sostenibles que garanticen su continuidad".

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