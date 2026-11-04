Stefanski: "Estamos entusiasmados de estar aquí"

"Nos encanta estar aquí y nos encanta ser locales esta semana. Nos sentimos muy acogidos en este país. La gente ha sido increíble, estamos entusiasmados de estar aquí. Esto es muy importante para nosotros. Estos viajes son fantásticos para nosotros como equipo porque, como suelo decir, estamos todos 'bajo el mismo techo'. Compartes comidas, pasas un poco más de tiempo juntos que cuando estás en casa y cada uno se va por su lado al final del día. Así que estoy encantado de hacer este viaje juntos", señaló.

Stefanski definió las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid como "una maravilla" y destacó todo el trabajo que hay detrás de un evento así: "Esto es una logística enorme. Estoy muy agradecido con la NFL y con nuestra organización; es increíble la cantidad de trabajo que hay detrás de esto. Va a ser una gran semana para nosotros como organización".

Asimismo, aseguró que tiene "un respeto enorme" por el club blanco y por todo lo que significa a nivel mundial y afirmó ser consciente de la importancia de lo que sucederá el domingo: "Vamos a tener muchas miradas puestas en nosotros de gente que tal vez no haya visto mucha NFL antes. Sé que soy parcial, pero creo que es el mejor deporte que existe".

"Sé que los aficionados de aquí sabrán apreciar el domingo a dos equipos muy buenos combatiendo en el campo. La NFL es una liga hecha para tener grandes aficiones; la tenemos en Atlanta, pero queremos hacer crecer a nuestra afición internacional. Nos encantaría ver mucho rojo y negro paseando por Madrid", añadió.

Los suyos completaron al primera sesión de trabajo nada más aterrizar porque "quería que los chicos se pusieran en marcha y se sacudieran el viaje de encima" y explicó el por qué de llegar con más tiempo: "Le veo un gran beneficio a venir pronto a una ciudad para aclimatarse al huso horario, estar juntos como equipo durante unos días".

Sobre el rival, opinó que "tiene jugadores con muchísimo talento" y que le tiene "un respeto enorme" al técnico de los Bengals, Zac Taylor. En ese sentido cree que el duelo será "un desafío enorme", en parte por el cuerpo de receptores que forma Ja'marr Chase y Tee Higgins: "Zac hace un trabajo fantástico. Creo que como entrenadores tienen un conocimiento genial de lo que quieren hacer con sus jugadores. Y tener a dos receptores estrella como los que tienen... no sé si hay alguien más en la liga con dos jugadores de ese nivel".

"Te desafían de muchas formas distintas, tanto por esquema táctico como por la calidad de los propios jugadores. Tienen unos jugadores de ataque extraordinarios. Si miras el bloque en general, creo que pueden correr el balón si juegas con pocos hombres en la caja, o lanzarlo si metes a ocho hombres dentro", agregó.

Por otro lado, se refirió a dos de las estrellas de su equipo. Una de ellas es el corredor Bijan Robinson: "Tiene una combinación increíble de velocidad, potencia y agilidad. Es una amenaza constante para hacer jugadas explosivas, pero también te consigue las yardas difíciles. Fue diseñado en un laboratorio. Eso en lo futbolístico; como persona es aún más especial".

El otro, el mariscal de campo Michael Penix Jr.: "Sigo viéndole crecer como jugador de fútbol americano y como líder. Creo que cualquiera de nosotros, a medida que repites una tarea, te vas volviendo mejor. Todos estamos extrayendo lecciones a lo largo de esta temporada. Hemos pasado por diferentes situaciones y así es la vida y la NFL. Veo crecimiento en Mike en muchas áreas distintas y parte de mi trabajo es seguir animándole a ser la mejor versión de sí mismo, tanto dentro como fuera del campo".