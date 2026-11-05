Bijan Robinson: Le diría a Vinicius que no se preocupe del ruido externo

"Le diría ya mismo que se mantenga centrado, que no se preocupe por el ruido externo. Cuando empiezas a escuchar estas cosas empiezas a creerte lo que la gente tiene que decir sobre ti. Que se quede fuera de las redes, que deje todo eso fuera. Que confíe en su instinto para su carrera, que creo que va a ser maravillosa sin importar si tiene altibajos. Todos tenemos esos momentos, esas semanas", señaló en rueda de prensa antes de medirse el domingo a los Cincinnati Bengals en el estadio Santiago Bernabéu.

Preguntado acerca de si es el mejor de la NFL en su posición, apuntó: "Siendo sincero, no siento que esté jugando ahora mismo al nivel de ser el mejor corredor de la liga. Tengo que mejorar para este equipo. La gente puede decir eso pero yo y el entrenador siempre estamos apuntando al techo porque queremos llegar al nivel más alto".

"Quiero ayudar a mi equipo a ganar los partidos. Eso implica jugar al nivel más alto. Le he dicho a mi entrenador que sé lo que tengo que hacer, tengo confianza y quiero aprovechar este don que me ha dado Dios. Quiero sacarlo adelante y es mi momento para mi, para mis compañeros, de salir ahí y de jugar al nivel al que sé que podemos llegar", manifestó.

Sobre la adaptación a un nuevo país, comentó: "Ha habido algunos cambios pero mentalmente estoy bien. Intento dormir bien, estar centrado, saber por qué estamos aquí. Esto al fin y al cabo es un viaje de negocios. Sé que hay muchísimo que visitar pero queremos irnos de aquí con una victoria. Eso es lo más importante".

Por otro lado contestó "no sé, ya veremos" al ser cuestionado sobre si le gustaría formar parte de la selección estadounidense de fútbol bandera en los Juegos Olímpicos del 2028 y se refirió al choque que afrontan: "Cualquiera puede cambiar la trayectoria de la temporada. Para nosotros ganar este partido sería unirnos todavía más, saber quiénes somos. Tenemos que entrar con la mentalidad apropiada, hacer lo que tenemos que hacer y ya veremos qué pasa. Es un partido de sensaciones. Tenemos que ejecutar al nivel más alto como ataque y como equipo ofensivo para poder ser explosivos en el juego de carrera y de pase".