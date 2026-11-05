Carlos Alcaraz, directo a cuartos de París por la baja de Berrettini

El tercero de la clasificación mundial, Carlos Alcaraz, que avanzó a octavos tras derrotar al estadounidense Alex Michelsen, se medirá por un puesto en semifinales contra el ganador del duelo entre el francés Arthur Fils, sexto cabeza de serie, y el estadounidense Taylor Fritz, undécimo.

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Alcaraz, que el año pasado perdió en París en su primer partido, no ha superado nunca los cuartos de final del último Masters 1000 del año, que alcanzó en 2022, cuando fue derrotado por el danés Holger Rune, que acabó levantando el trofeo.

Los organizadores del torneo indicaron que Matteo Berrettini, que había derrotado en primera ronda al estadounidense Brandon Nakashima, décimo cuarto favorito, y en segunda al francés Ugo Humbert, finalista en París en 2024, sufre una lesión en el codo.

En su cuenta de Instagram, el jugador aseguró: “el dolor en el brazo que arrastro desde hace varios días no me permitirá entrar en la pista esta noche”.

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Alcaraz se ha convertido en el principal favorito de un torneo que este miércoles vio como caían el alemán Alexander Zverev, #1 del mundo; el serbio Novak Djokovic, el hombre que más victorias cuenta en este torneo; y el ruso Daniil Medvedev, que encadenaba una buena racha.

Sin ellos, el principal rival del español es el estadounidense Ben Shelton, cuarta raqueta del circuito, que se mide por un puesto en cuartos de final contra el francés Arthur Rinderknech.

El español y el estadounidense no se cruzarían hasta la final del próximo domingo.

El de París es uno de los pocos torneos que faltan en el palmarés de Alcaraz, que a sus 23 años atesora ya 34 títulos, entre ellos siete Grand Slam y nueve Masters 1000.

Esta temporada, truncada por una lesión en la muñeca que le mantuvo cuatro meses alejado de las pistas y le obligó a renunciar a Roland Garros y Wimbledon, ha levantado cuatro trofeos: el Abierto de Australia, Doha, Tokio y Viena, que ganó el pasado domingo.