Chacarra sufre en la primera ronda en Abu Dabi, aunque aguanta el pulso a McIlroy

La primera vuelta en Yas Links Golf Club de Emiratos Árabes Unidos situó a Laporta con una ventaja de tres golpes sobre el español Jon Rahm, el inglés Sam Bairstow y el austriaco Bernd Wiesberger.

McIlroy, tercero en la clasificación del circuito europeo, acabó con -4, mientras que Chacarra, que compartió partido con el norirlandés, lo hizo con -2, aunque por delante del estadounidense Patrick Reed (+2), el otro aspirante a ganar la orden de mérito.

El jugador madrileño no tuvo su mejor día y finalizó con una tarjeta en la que intercaló seis ‘birdies’ y cuatro ‘bogeys’.

Chacarra cerró los primeros nueve hoyos en positivo (+1), pero reaccionó en la segunda parte para acabar con el definitivo -2.

En el caso de McIlroy, se situó con -3 en el hoyo once, pero al siguiente, cometió un doble ‘bogey’ que le frenó en seco.

El número dos del mundo supo reaccionar y con tres ‘birdies’ en los últimos cuatro hoyos enmendó el error.

El que peor lo pasó fue Reed, segundo en la ‘Race to Dubai’ por detrás de Chacarra, quien acabó la ronda con +2 tras un doble ‘bogey’ en el último hoyo.

Al margen del trío que compite por el título de mejor jugador de la temporada del DP World Tour, el foco en el penúltimo torneo del circuito europeo lo acaparó Rahm, al que se le vio sonreír de nuevo sobre un campo de golf.

Desde el 18 de septiembre, cuando tocó fondo en Wentworth (Inglaterra) al quedar último sin pasar el corte, no se veía al español en competición, puesto que se perdió el Abierto de España por el nacimiento de su cuarta hija.

Con pocos entrenamientos a sus espaldas y ya liberado de LIV, el exnúmero uno del mundo se presentó sin marcarse grandes expectativas, pero la falta de presión y el nuevo horizonte que se abre en su trayectoria tras desligarse de la liga saudí le resultaron positivos.

El jugador vasco firmó una tarjeta de siete ‘birdies’, cinco de ellos en los primeros nueve hoyos, con un buen ramillete de ‘putts’ que le permitieron volver a ser el Rahm ganador.

Laporta, número 224 del ránking mundial, tuvo una actuación sobresaliente con ocho 'birdies' y un 'eagle' para encaramarse a lo alto de la tabla.

El torneo de Abu Dabi congrega a 70 jugadores, sin corte, y es la antesala de la gran final de la próxima semana en Dubái donde se dirimirá el ganador del trofeo Harry Vardon al mejor de la campaña.