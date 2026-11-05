ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Polideportivo
05 de noviembre de 2026 - 14:10

Chase Brown: "Será divertido enfrentarme a mi hermano (gemelo)"

Imagen sin descripción

Las Rozas (Madrid), 5 nov (EFE).- El canadiense Chase Brown, 'running back' o corredor de los Cincinnati Bengals, que se enfrentarán el próximo domingo a los Atlanta Falcons en el madrileño estadio Santiago Bernabéu en partido oficial de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, manifestó este jueves, después del primer entrenamiento de su equipo en territorio español, que "será divertido" enfrentarse a su "hermano" gemelo, en referencia a Sydney, 'safety' -o defensivo profundo- del equipo de Georgia.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Será divertido jugar contra mi hermano", comentó Chase Brown este jueves en la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la localidad madrileña de Las Rozas, donde su equipo completó el primer entrenamiento con miras al 'Madrid Game' del domingo. "Aunque no será la primera vez, ya nos medimos con anterioridad en una ocasión; cuando él jugaba en los (Philadelphia) Eagles", añadió.

Antes de firmar esta temporada por los Falcons, Sydney Brown jugó sus primeras temporadas como profesional con los Eagles, integrando la plantilla del equipo que ganó la Superbowl -la gran final de la NFL- hace dos.

El 27 de octubre de 2024 ambos hermanos gemelos se midieron en un partido en el que los Eagles batieron a los Bengals por 37 a 17 en el Paycor Stadium de Cincinnati.

El 'running back' de los Bengals, nacido hace 26 años en London (Ontario) y que debutó como profesional hace tres con el equipo de Ohio, afirmó que en estos momentos "no" piensa en la posibilidad de jugar -o incluso ganar- la Superbowl, sino que piensa en "los Falcons"

"Pensamos únicamente en el partido del domingo contra los Falcons", respondió a Efe Brown durante la rueda de prensa que tuvo lugar en el Salón de Actos Luis Aragonés -que lleva el nombre del legendario jugador, técnico y seleccionador español- de la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en Las Rozas.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar