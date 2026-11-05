Chase Brown: "Será divertido enfrentarme a mi hermano (gemelo)"

"Será divertido jugar contra mi hermano", comentó Chase Brown este jueves en la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la localidad madrileña de Las Rozas, donde su equipo completó el primer entrenamiento con miras al 'Madrid Game' del domingo. "Aunque no será la primera vez, ya nos medimos con anterioridad en una ocasión; cuando él jugaba en los (Philadelphia) Eagles", añadió.

Antes de firmar esta temporada por los Falcons, Sydney Brown jugó sus primeras temporadas como profesional con los Eagles, integrando la plantilla del equipo que ganó la Superbowl -la gran final de la NFL- hace dos.

El 27 de octubre de 2024 ambos hermanos gemelos se midieron en un partido en el que los Eagles batieron a los Bengals por 37 a 17 en el Paycor Stadium de Cincinnati.

El 'running back' de los Bengals, nacido hace 26 años en London (Ontario) y que debutó como profesional hace tres con el equipo de Ohio, afirmó que en estos momentos "no" piensa en la posibilidad de jugar -o incluso ganar- la Superbowl, sino que piensa en "los Falcons"

"Pensamos únicamente en el partido del domingo contra los Falcons", respondió a Efe Brown durante la rueda de prensa que tuvo lugar en el Salón de Actos Luis Aragonés -que lleva el nombre del legendario jugador, técnico y seleccionador español- de la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en Las Rozas.