Dexter Lawrence: "A mí me gusta comer, me encantó la paella"

"A mí, obviamente, me gusta comer; y me encantó la paella", dijo Lawrence, que mide 1.93 metros y pesa 159 kilos, este jueves en la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la localidad madrileña de Las Rozas, al ser cuestionado acerca de lo que más le había entusiasmado hasta ahora de su estancia en la capital de España, a la que su equipo llegó en la mañana del miércoles.

"Nuestra confianza en nuestras posibilidades está en el techo y nos preparamos para ello todas las semanas", comentó, al ser cuestionado por Efe con miras al partido del domingo y al resto de la temporada, Lawrence, nacido hace 28 años en Wake Forest (Carolina del Norte) y que, tras pasar seis temporadas en los New York Giants, fichó este curso por los Bengals -a cambio de una opción de primera ronda en el 'draft'- para fortalecer la defensa de Cincinnati, uno de lo puntos débiles, durante la pasada temporada, del equipo de Ohio.

"Intento hacer siempre mi trabajo de la mejor manera posible", apuntó el voluminoso defensor de los Bengals, que admitió que "no" conoce "nada" acerca del deporte español, al ser preguntado por Efe en su comparecencia ante los periodistas en Las Rozas, donde su equipo completó el primer entrenamiento con miras al 'Madrid Game' del domingo.