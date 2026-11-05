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Polideportivo
05 de noviembre de 2026 - 13:25

Drake London: Es muy especial tener la oportunidad de jugar en un lugar tan legendario

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Madrid, 5 nov (EFE).- Drake London, receptor abierto de los Atlanta Falcons, consideró que es "muy especial" poder jugar un partido de fútbol americano en un lugar tan "legendario" como el estadio Santiago Bernabéu, donde se medirán este domingo en el NFL Madrid Game a los Cincinnati Bengals.

Por EFE
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"Yo nunca he visto el fútbol europeo, el soccer, pero, mola mucho el estadio. El equipo del Real Madrid, obviamente lo conozco. Es muy guay, muy especial que tengamos la oportunidad de jugar en un estadio que alberga tantos momentos legendarios y que es un lugar en sí tan legendario", indicó en rueda de prensa.

London explicó que están intentando ajustarse un poco a los cambios que supone jugar fuera de Estados Unidos; aseguró que del quarterback Michael Penix Jr. les encanta "su disposición" y que siempre esté ahí y sea súper abierto y apuntó: "Hay muchas personas que no han visto un partido de la NFL aquí y creo que es una oportunidad especial para poder hacerlo lo mejor que sepamos para esta gente".

Asimismo habló de Ja'Marr Chase y de Tee Higgins, dos de los mejores jugadores de la liga con los que comparte posición y a los que en esta ocasión tendrá enfrente: "Son eléctricos juntos y eléctricos por sí solos. Ja'Marr Chase es Ja'Marr Chase y en Tee Higgins siempre me he fijado, es un poco el mismo prototipo corporal que yo. Crecí interesándome en él, me fijaba en cómo atacaba pelota y sigo mirándole a día de hoy para poder mejorar mi manera de jugar. Compartir el terreno de juego con él será muy guay. Creo que cuando lo hice la última vez yo era un rookie, así que va a estar genial repetir".

Por otro lado opinó que no tiene problemas en bloquear a rivales si eso es lo que le demanda el equipo y analizó el proceso de crecimiento que están llevando a cabo esta temporada, en la que ha llegado como entrenador Kevin Stefanski: "Tenemos nuevos jugadores, nuevos trabajadores, y estamos todavía dando ciertos primeros pasos, estamos intentando coger experiencia comparados con otros equipos".

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