Jornada en memoria de Jesús de Miguel y con el Atleti-Barça antes del parón de selecciones

Un minuto de silencio y crespones negros recordarán la memoria de ‘Demi’ tras el impacto que ha generado su muerte ocasionada por el brutal golpe con el portero del Andorra Jesús Owono en el encuentro del pasado lunes en Santa Cruz de Tenerife.

En lo deportivo, la jornada se cerrará el domingo con la visita del Barcelona al Metropolitano, donde el Atlético, en caso de ganar, le arrebataría el liderato al estar separado solo por dos puntos.

Los del ‘Cholo’ Simeone llegan lanzados a la cita con los de Hansi Flick al encadenar siete victorias seguidas en la Liga, aunque la incontestable derrota ante el Bayern de Múnich (0-2) en casa el pasado martes ha rebajado la euforia.

El conjunto culé, con la dupla Lamine Yamal y Raphinha en estado de gracia, parece que se ha repuesto de la derrota en el Nou Camp ante el Real Madrid con dos goleadas ante el Alavés y el Aston Vila, aunque pierde a Rodri por lesión.

Los de Flick cuentan por triunfos sus cinco visitas a domicilio en liga, mientras que el Atlético, que pierde en defensa al argentino Cuti Romero, solo ha cedido un empate.

Antes del duelo estelar, habrá jugado el Real Madrid ante el Valencia en Mestalla el sábado, con los de José Mourinho en el mejor momento de forma de la temporada después de su triunfo en el clásico y de su nueva remontada ante el AEK de Atenas en la Liga de Campeones.

El conjunto blanco, a tres puntos del Barcelona y con Vinícius Júnior aún sancionado, se mide a un Valencia que logró respirar en la pasada jornada con su triunfo ante el Elche (0-1), en la primera victoria de Javier Aguirre desde su llegada al banquillo ché, aunque permanece en puestos de descenso.

El Betis, cuarto clasificado, quiere redimirse precisamente ante el Elche de su derrota ante el Borussia Dortmund, aunque un nuevo tropiezo de los ilicitanos les podría abocar a entrar en la zona oscura de la tabla.

De ella pretende escapar el Levante, que visita Balaídos, donde aguarda un Celta asentado en mitad de la tabla, aunque escocido tras salir trasquilado de Vallecas.

Después de ganar con Sergio García como interino, se estrena en el banquillo del Espanyol Eder Sarabia, aunque con un hueso duro de roer como el Deportivo, octavo clasificado, que quiere afianzarse en Cornellá como el equipo revelación con Aubameyang como estandarte.

La jornada se abre este viernes con el Sevilla-Alavés, dos equipos que vienen de perder en la última jornada, en el regreso de Quique Sánchez Flores al Sánchez Pizjuán.

El parón de selecciones suele dar pie a reflexiones en los equipos con dinámicas negativas, como es el caso del Villarreal de Íñigo Pérez, escocido por el 0-6 que le endosó el PSG en La Cerámica el martes.

El ‘submarino’ amarillo recibe al Getafe de José Bordalás, que parece que ha logrado calmar las aguas tras ganar en Sevilla.

El Athletic aspira a consolidarse en la parte alta, aunque con una incómoda visita al Sadar, donde Osasuna necesita desperezarse para no meterse en problemas.

Tras perder el derbi vasco, la Real Sociedad quiere retomar la senda de buenos resultados y aguarda en Anoeta a un Rayo Vallecano que viene de golear al Celta.

Completan la jornada el duelo de ascendidos entre el Málaga y el Rácing de Santander, con el equipo andaluz colista y sin conocer aún la victoria.

21:00: Atlético de Madrid-Barcelona.