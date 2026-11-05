Jueves, 5 de noviembre de 2026

Navahermosa (Toledo, España). El municipio de Navahermosa despide al delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, fallecido este martes a los 30 años como consecuencia de un encontronazo con el portero del Andorra en la víspera. La plantilla y cuerpo técnico del equipo isleño estarán presentes en el funeral en la localidad de la que proceden los padres y abuelos del futbolista.

Barcelona. El delantero brasileño del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' comparece este jueves ante los medios de comunicación después de firmar su nuevo contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2030.

París. El español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, se mide este jueves en octavos de final del Torneo de París al italiano Matteo Berrettini (43) en el partido más destacado de una jornada en la que los estadounidenses Tommy Paul y Taylor Fritz apuran sus opciones para clasificarse para el Torneo de Maestros de Turín. Información de Luis Miguel Pascual

Redacción Deportes. El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) disputa su primera como nuevo campeón del mundo en el GP de Sao Paulo, donde el brasileño Rafael Camara será una de las novedades al estrenarse en el Mundial de Fórmula Uno al volante del Haas en lugar del francés Esteban Ocon.

Redacción deportes. El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) llega al Gran Premio de Catar de MotoGP, que se disputa este fin de semana en el circuito de Lusail, con una opción matemática al título y con la gran duda de cuál será el estado de forma de su rival más directo, su compatriota Jorge Martín (Aprilia RS-GP).

Río de Janeiro. La selección de Portugal defiende a partir del viernes su corona en la Finalissima, que en su segunda edición se disputará en el Arena de Niteroi con la participación de España, a la que ganó hace cuatro años en la final, Brasil y Argentina.

Redacción deportes. El club Yas Links de Abu Dabi será escenario a partir de este jueves de la primera parte de la final del DP World Tour, con el español Eugenio López Chacarra como líder de la clasificación del circuito por delante del estadounidense Patrick Reed y del norirlandés Rory McIlroy y con el torneo marcado por la inestabilidad en la región, lo que ha obligado a adoptar un protocolo de actuación en caso de ataque bélico.

Ciudad de México. Las playas de Cancún acogen este viernes y sábado la Copa Mundial de Aguas Abiertas, primera etapa del circuito internacional de natación en la que participarán 122 deportistas de 37 países y que marca el regreso de esta serie internacional a México después de más de una década.

- Previa del Gran Premio de São Paulo (Brasil), 20ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos. (FOTO)

. Sao Paulo. ‘Día de Medios’ del Gran Premio de Fórmula Uno

- NBA: Phoenix Suns-Orlando Magic (02.00 GMT) y Golden State Warriors-Miami Heat (03.00 GMT).

- Euroliga. 10ª jornada. Fenerbahce-Kosner Baskonia (18.00 GMT), Hapoel Tel Aviv-Barça (18.45 GMT) y Armani Olimpia Milan-Valencia (19.30 GMT).

- Entierro de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, fallecido tras un choque con el portero del Andorra Jesús Owono, en Navahermosa (Toledo)(14.00 GMT) (FOTO) (VÍDEO)

- El delantero brasileño del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' comparece ante los medios de comunicación después de firmar su nuevo contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2030. Oficina comercial del FC Barcelona (Spotify Camp Nou) (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- El seleccionador de Perú, el brasileño Mano Menezes, anuncia la lista de convocados de la Bicolor para el amistoso del próximo 13 de noviembre contra Bolivia en Lima. Hotel Hyatt Centric San Isidro (FOTO) (VÍDEO)

- Los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons se entrenan en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y la Ciudad Deportiva del Real Madrid, respectivamente, para el partido que les enfrentará el domingo en el Bernabeu, y ofrecen ruedas de prensa (FOTO) (VÏDEO).

. Entrevista con Pat Long, director de Desarrollo Internacional de Fútbol Americano de la NFL. Por Carlos Mateos.

- Previa de la Finalissima de Fútbol Sala que reunirá del 6 al 8 de noviembre a España, Portugal, Brasil y Argentina en la Arena Niterói, en Río de Janeiro, en un formato de Final a cuatro.

- DP World Tour. Primer torneo del playoff final, en el club Yas Links de Abu Dabi (hasta 8).

- PGA Tour. World Wide Technology Championship, en El Cardonal at Diamante Los Cabos (México) (hasta 8).

- Ruedas de prensa del Gran Premio de Catar, 20ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Lusail. (17.00 GMT)

- Ciudad de México. Las playas de Cancún acogen este viernes y sábado la Copa Mundial de Aguas Abiertas.

- Torneo ATP Masters 1.000 de París (hasta 8). Información de Luis Miguel Pascual.

- Torneos WTA 250 de Chennai (India) y Hong Kong (China) (hasta 8).

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Redacción EFE Deportes