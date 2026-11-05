La jornada 12, en 5 nombres: Jesús de Miguel, Raphinha, Oblak, Diomande y Eder Sarabia

La duodécima jornada de LaLiga EA Sports será la del recuerdo del delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras su fallecimiento el pasado martes por el fuerte golpe recibido por el portero del Andorra Jesús Owono.

'Demi' será recordado en todos los estadios ante el impacto que su muerte ha ocasionado en jugadores, clubes y aficionados, que le rendirán un emotivo homenaje al comienzo de cada partido.

El duelo estelar que cerrará el domingo la jornada lo protagonizarán el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Metropolitano, al que el brasileño Raphinha llega en un estado excepcional, como pichichi de la competición, con 15 goles, y con su nuevo contrato debajo del brazo, que le liga al club azulgrana hasta 2030.

Junto con Lamine Yamal, el reconvertido delantero centro en esta temporada tras la marcha de Robert Lewandowski configura una pareja letal que pondrán a prueba el fortín en liga del Metropolitano.

Frente a la artillería del Barcelona, el portero esloveno del Atlético de Madrid tendrá que demostrar por qué es el menos goleado de la liga y aspira a su séptimo título Zamora.

Será un encuentro especial para Oblak, de 33 años, porque se convertirá en el jugador segundo jugador que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca, con 554, al superar en uno a Adelardo y con Koke como líder destacado con 749.

El fichaje más caro de la historia del Real Madrid ha aprovechado la sanción a Vinícius Júnior para consolidarse como titular con Jose Mourinho en el extremo izquierdo en el mejor momento de forma del equipo, a tres puntos del Barcelona y uno del Atlético.

El internacional costamarfileño suma ya cuatro goles en LaLiga después del cañonazo que marcó en Santander ante el Racing y cada vez está más compenetrado con Mbappé y Bellingham como trío ofensivo.

Tras la destitución de Manolo González, el Espanyol abre la era de Eder Sarabia, quien ya estuvo en la grada de La Cerámica viendo el triunfo ante el Villarreal (0-1) con Sergio García, técnico del filial, como interino.

Sarabia asume el reto después de que en su presentación pidiera perdón a la afición del conjunto periquito por los comentarios críticos que hizo en su día cuando dirigía al Andorra.