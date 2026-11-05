La NFL, una liga en la maleta

La Serie Internacional de la NFL, que empezó en el 2007 en Londres a pesar de que en el 2005, con la segunda mayor afluencia de público de la historia, ya se jugó en el estadio Azteca de Ciudad de México, entre los Arizona Cardinals contra los San Francisco 49ers; es una de las señas de identidad de la competición y ya ha extendido sus tentáculos hacia 9 países y 12 ciudades.

De todas ellas ninguna ha sido tan protagonista como Londres, el referente absoluto en este aspecto y, durante muchos años, lugar de peregrinaje de todo el público europeo ante la ausencia de alternativas en el Viejo Continente. Hasta 45 partidos se han disputado allí; 28 en Wembley, 14 en el Tottenham Hotspur Stadium y 3 en el Twickenham Stadium.

Su situación de privilegio no ha cambiado, pero desde el 2022 se han ido multiplicando las sedes europeas. Ese año se unió a la lista Múnich; en el 2023 Frankfurt; en el 2025 Berlín, Dublín y Madrid; y finalmente este año París, donde el pasado 25 de octubre se enfrentaron los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints en el Stade de France.

Sin embargo las miras van más allá. La visita casi natural a la ciudad canadiense de Toronto se dio hasta seis veces entre el 2008 y el 2013; el interés por Ciudad de México repuntó en el 2016 por primera vez desde aquella cita en el 2005; las ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y Sao Paulo han disfrutado de tres choques en los últimos tres años; y Melbourne se estrenó también como anfitriona esta temporada con el partido inaugural entre los 49ers y los Rams que presenciaron en directo más de 100.000 personas, siendo la séptima mejor entrada nunca vista.

Así las cosas han sido un total de 68 partidos celebrados extramuros, que serán 71 cuando además del de Madrid se jueguen el Patriots-Lions en Múnich el 15 de noviembre y el Vikings-49ers en Ciudad de México el 22 de noviembre. Y en el horizonte, para el 2027, hasta 10 más, uno seguro en Madrid. De los hasta ahora jugados el 60% se han decidido por ocho puntos o menos y 13 con una anotación ganadora en los últimos dos minutos.

En lo que respecta al desglose por equipos, nadie se acerca ni de lejos hasta hoy a los Jacksonville Jaguars, que han hecho de Londres su 'segunda casa' y han disputado hasta 16 duelos fuera de Estados Unidos. Les siguen los Buffalo Bills y los Miami Dolphins con 8; los Minnesota Vikings con 6; y los 49ers, los Patriots, los Falcons, los Raiders y los Jets con 5. Al lado opuesto se sitúan los Panthers, los Cowboys, los Lions, los Bengals, los Browns, los Packers y los Titans con 2 cada uno.