María Fernanda Mena logra un nuevo bronce para Colombia en Ningbo

Mena había sido quinta en arrancada con 113 kilos, tras malograr los dos posteriores intentos en 117, pero en dos tiempos, tras hacer un nulo, levantó 135 y 138 para colgarse el bronce y subir al cuarto puesto en el total con 254.

Las chinas volvieron a dominar. Tras batir el récord del mundo de arrancada Cuiting Peng con 126 kilos, los otros oros fueron para su compatriota Qiuxia Yang con 145 en dos tiempos y 265 en el total.

Las medallas las completaron la rusa Varvara Kuzminova en arrancada con 115 kilos y la egipcia Sra Samir Ahmed en dos tiempos con 144.