Mastantuono: "El Real Madrid me ha tratado increíble"

"En el Real Madrid me han tratado increíble, o sea la gente del club, mis compañeros, impresionante", dijo el futbolista en el programa italiano de DAZN My Skills, que combina el fútbol y la técnica con el mundo de los videojuegos.

"Bellingham me encanta, es el jugador que más me gusta del Madrid. Aunque están Vinicius, Mbappé, Valverde, Brahim, que es buenísimo. Ahora Diomande, Espí. Tienen un equipazo", valoró el jugador, que llegó al conjunto 'viola' este verano y firmó cedido hasta final de temporada.

Mastantuono, que aterrizó en Florencia como una estrella y que se convirtió en una de las piezas centrales del equipo tras su paso por el Madrid y el River Plate, subrayó que la selección argentina cuenta con "muchos jugadores de nivel".

También repasó lo que supuso para él compartir vestuario con Leo Messi, quien disputó su último partido con la albiceleste el pasado 7 de octubre.

"Fue increíble, estar en un papel (en referencia a la convocatoria) o en algo del fútbol con Messi es de lo máximo para mí. Es lo máximo que le puede pasar a un jugador, porque Messi rompió todos los récords", recordó, al calificar de "muy triste" su despedida.

El bonaerense, criado en la ciudad de Azul, aseveró que tuvo la posibilidad de hablar con su compatriota Gabriel Batistuta, el exfutbolista leyenda del Fiorentina, con quien conversó sobre todo lo que él consiguió con el club de la flor de lis.

Sobre la Serie A, comentó que es una liga parecida a la argentina "a nivel de choque", y que le gusta "mucho".

"Es muy distinta a la española. Todos los equipos tienen mucha técnica, y eso lo hace una liga con mas posesiones, no tanto 'dribling', pero es lindo también", mantuvo.

Mastantuono fue protagonista de las dos únicas victorias cosechadas por la 'Fiore' hasta el momento, tras meter gol contra el Sassuolo y un triplete contra el Venezia.

Aunque su desempeño no fue suficiente para compensar el mal arranque liguero del Fiorentina, que ocupa la decimosexta posición con dos victorias, dos empates y seis derrotas.

Una situación que propició un cambio en el banquillo, con el regreso de Paolo Vanoli tras la destitución de Stefano Pioli.