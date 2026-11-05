Mundial de surf reúne en Perú a 239 tablistas de 54 países, con cupos olímpicos en juego

Las competiciones de los 'World Surfing Games 2026' se desarrollarán del 6 al 15 de noviembre en Punta Rocas y la playa El Bosque, situada a unos 50 kilómetros al sur del centro de la capital Lima.

En este certamen, el mejor equipo de cada género obtendrá, cada uno, una cuota para su Comité Olímpico Nacional para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En la última edición, celebrada en 2025 en El Salvador, los títulos individuales fueron para el australiano Dane Henry y la española Janire González-Etxabarri, mientras que en la clasificación por equipos Australia se colgó el oro, Perú la plata y España el bronce.

Un total de seis medallistas olímpicos procedentes de Estados Unidos, Australia, Brasil, Francia parten como principales países favoritos, entre los que se encuentran el brasileño Italo Ferreira (oro en Tokio 2020); la estadounidense Carissa Moore (cinco veces campeona mundial y oro en Tokio 2020) y el francés Kauli Vaast (oro en París 2024).

También destaca la presencia la también francesa Johanne Defay (bronce en París 2024); el australiano Jack Robinson (plata en París 2024); y el japonés Kanoa Igarashi (plata en Tokio 2020).

El combinado masculino de Brasil contará, junto a Ferreira, con Miguel Cardoso y con Yago Dora, otro de los nombres más sonados tras proclamarse Campeón Mundial de la Liga Mundial de Surf en 2025. En el femenino brasileño están Luana Silva, Laura Raupp y Tainá Hinckel.

Por su parte, el país anfitrión está integrado por los peruanos Alonso Correa (cuarto en París 2024), Lucca Mesinas (quinto en Tokio 2020) y Miguel Tudela. En el equipo femenino están Daniella Rosas, Sol Aguirre y Catalina Zariquiey.

En cuanto al conjunto español, destaca la surfista vasca Janire González-Etxabarri, quien defiende la corona mundial tras convertirse en 2025 en la primera de su país en alzarse con el oro individual en un campeonato de la ISA (Asociación Internacional de Surf, por sus siglas en inglés).

"Nuestro trabajo y nuestro día a día es recordarnos que somos un equipo. Si uno está un poco más bajo de ánimo, los otros le ayudan", subrayó la surfista antes del inicio del campeonato en un comunicado de la Federación Española de Surf.

El conjunto español se completa con Ariane Ochoa y Nadia Erostarbe en la categoría femenina, y Rubén Vitoria, Conor Donegan y Yago Domínguez en la masculina.

Esta será la cuarta vez en la historia en la que Perú reciba la cita mundialista tras haber sido sede en 1965, 2010 y 2014. Este año, además, contará con el debut en sus aguas de Rumanía y Uzbekistán.

"Es una alegría presentar los ISA World Surfing Games 2026, una competencia que vuelve a colocar al Perú en el centro del surf mundial", dijo Óscar Fernández Cáceres, presidente del IPD y del Comité Organizador Lima 2027 en una rueda de prensa este jueves.

Asimismo, los 'World Surfing Games' de 2026 servirán como prueba piloto para los Juegos Panamericanos de 2027, que se celebrarán desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto.