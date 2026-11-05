Penix Jr.: No estamos de vacaciones ahora mismo, estamos en un viaje de negocios

"En general cuando haces estos viajes fuera del país a veces el mensaje siempre es manténte centrado, manténte con la cabeza fría. Queremos explorar, conocer el sitio en el que estamos, pero hay que mantenerse centrado para hacer lo que tienes que hacer para ganar el partido, porque es la razón por la que estamos aquí, ganar un partido de fútbol. Tienes que separar ambas cosas. No estamos de vacaciones ahora mismo, estamos en un viaje de negocios", dijo.

"Estoy súper emocionado por jugar en el Bernabéu y sé que todos los chicos están emocionados. Queremos ir ahí, queremos sacar fotos, queremos visitarlo. La verdad es que no puedo esperar a verlo, estoy emocionadísimo. Sé que es un estadio enorme y muy importante para la comunidad del fútbol europeo, el soccer, y la verdad es que me emociona un montón jugar ahí", expresó.

Los suyos vienen de una dolorosa derrota ante los Buccaneers, en un duelo donde se fueron sin anotar y que estuvo condicionado por el mal tiempo: "Solamente quiero ser la mejor versión del mismo para este equipo y cuando tengo partidos malos, reflexiono sobre lo que he estado haciendo, intento encontrar las vías para mejorar y ser un mejor jugador".

"Incluso aunque haya tenido un entrenamiento maravilloso, pienso cómo puedo hacer un entreno mejor todavía la semana siguiente. Yo siempre estoy buscando la perfección y cuando no la alcanzo siempre me siento un poco frustrado, pero eso lo único que hace es que quiera entrenar más duro la siguiente", agregó.

Por otro lado, analizó a los Bengals: "Es buena defensa, creo hacen muy bien muchas cosas a nivel táctico, definitivamente va a ser un desafío para nosotros. Pienso que tienen jugadores muy buenos, pero esta es la NFL, cada equipo contra el que juegues tiene jugadores muy buenos. Va a ser un gran encuentro para nosotros".

"Nos estamos centrando en lo que podemos controlar, y para mí no es un tema mirar lo que ha estado haciendo su equipo de ataque, porque yo confío mucho en mi equipo de ataque, confío en nuestros chicos de nuestro lado del balón para que hagan lo que tengan que hacer con ello. Nuestro objetivo es controlar las cosas que podemos controlar", completó.