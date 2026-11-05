Putin acusa a países occidentales de adoptar medidas "politizadas" contra el hockey ruso

"Lamentablemente, no todos los países están dispuestos a cumplir los compromisos que contrajeron en su día. Muy al contrario, siguen imponiendo limitaciones ilegales y politizadas al deporte ruso", dijo Putin durante una reunión con el Gobierno.

Añadió que "esto constituye una violación clara y flagrante de la ley, y de las decisiones judiciales y, por ende, de las propias instituciones democráticas".

A día de hoy, hasta seis países -Finlandia, República Checa, Suecia, Noruega, Dinamarca y Letonia- se han negado a acatar la reciente decisión del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) de permitir el regreso de Rusia las competiciones internacionales de hockey sobre hielo.

A su vez, Alemania ha adelantado que no tiene intención de invitar al combinado ruso al Mundial que albergará en 2027, al igual que hizo Canadá con el Mundial junior que tendrá lugar a finales de año.

El TAS había dado la razón la pasada semana a Rusia en su litigio con la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF, por sus siglas en inglés) al considerar que los motivos de seguridad alegados por ese organismo para excluir a las selecciones rusas "carecen de pruebas suficientes".

"Nuestra opinión es que Rusia debe ser excluida de todos los torneos internacionales mientras continúe la guerra en Ucrania. Nuestra decisión se basa también en la responsabilidad de cuidar la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, técnicos y sus familias", replicó en un comunicado la Federación noruega.

Mientras, el primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró que Rusia no podrá competir en el Mundial júnior en la provincia canadiense de Alberta.

Pese a todo, Putin, quien destacó que el COI y algunas federaciones sí defienden los principios olímpicos, llamó a defender los intereses de los deportistas rusos.

Mientras, la portavoz de Exteriores, María Zajárova, acusó hoy a esos países de competencia desleal al intentar deshacerse de rivales en la lucha por las medallas por medios no deportivos.