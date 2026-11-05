Sainz ve "prácticamente descartado" puntuar por méritos propios lo que resta de temporada

"Veo los fines de semana casi como sesiones de pruebas para mejorar el coche del próximo año", declaró durante una conversación con periodistas este jueves, a un día para los entrenamientos libres del Gran Premio de São Paulo, el vigésimo de la temporada.

Para Sainz, la posibilidad de puntuar en las últimas cuatro carreras del campeonato "está prácticamente descartada" y sólo lo vería posible "si consigues meterte entre los diez primeros y te agarras con todas tus fuerzas, o los demás cometen errores".

El piloto español explicó que en el Gran Premio de México de la semana pasada Williams estuvo a un segundo de la zona media en la Q2 y "no hay ningún circuito del calendario en el que esa diferencia vaya a desaparecer".

Su única esperanza es reducirla a menos de medio segundo en Las Vegas y emplear la misma táctica que durante el GP de Singapur, con una clasificación superior al decimoquinto lugar y "una salida extraordinaria".

"Esa es una posibilidad remota este año, pero voy a luchar por ella", señaló para añadir que en Las Vegas intentará "conseguir ese último punto para el equipo".

En su opinión, Williams falló en tres aspectos fundamentales durante esta temporada: conseguir que el coche llegue a tiempo a la pista; que cumpla con el peso; y acertar con el concepto aerodinámico.

"Confío en que vamos a solucionar los dos primeros el próximo año", expresó con dudas sobre la posibilidad de solventar el tercero.

Ese concepto aerodinámico es clave para Sainz, que opinó que el equipo habría podido soportar los problemas de peso y tiempo si este aspecto se hubiera solucionado.

"Conseguir rendimiento en el coche se convierte en la prioridad número uno: debemos desarrollar la aerodinámica y el chasis de una manera adecuada", concluyó.