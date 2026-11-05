Tee Higgins: De España sabía que la selección de futbol es muy buena y que hay toros

"No dormí mucho en el avión. Estaba algo nervioso por cruzar el Atlántico. Es mi primera vez en Europa y también lo es para mi familia. Queremos disfrutar todo lo posible de nuestra estancia. Me gustaron los edificios, la arquitectura... pero aún no hemos visto mucho", dijo Higgins este jueves en la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la localidad madrileña de Las Rozas, donde su equipo completó el primer entrenamiento con miras al 'Madrid Game' del domingo.

"Tenemos que entrar en nuestra rutina cuanto antes aquí, pero me gustan este tipo de partidos, porque es una gran oportunidad de enseñarle al mundo quiénes somos", comentó Higgins, nacido hace 27 años en Oak Ridge (Tennessee) y que afronta su séptima temporada con el equipo de Ohio, con el que debutó como profesional.

"Del deporte español me suena el fútbol, poco más", admitió, al ser cuestionado por Efe este jueves Higgins. "En general, de España sabía que su selección de fútbol es muy buena y que aquí hay toros", comentó el receptor de los Bengals, que, tras derrotar el pasado domingo en el Paycor Stadium, donde habitualmente juegan de locales -en Madrid serán 'visitantes'-, a los Tennessee Titans por 43-36 elevaron su balance a cinco victorias y dos derrotas en lo que va de temporada.