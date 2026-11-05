Zac Taylor: "Del deporte español sé que España es campeona del mundo de fútbol"

"España es campeona del mundo de fútbol y sé que habitualmente se entrenan aquí", indicó Taylor, al ser cuestionado por Efe este jueves en la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la localidad madrileña de Las Rozas. "Quería ver la Copa (de campeones mundiales, que la Roja ganó, el pasado mes de julio tras batir a Argentina por 1-0 en Nueva York), hice lo posible por verla, pero ya me explicaron que físicamente no está aquí, que la están llevando de un sitio a otro para que la vea todo el mundo".

"Sabemos que España es un gran país de fútbol ('soccer', en inglés norteamericano), sobre todo, y no estamos seguros del todo acerca lo que los españoles conocen de nuestro deporte. Pero esperemos que el domingo se diviertan", comentó Taylor, de 43 años, natural de Norman (Oklahoma) y que lleva ocupando el cargo de técnico principal de los Bengals desde 2019, en referencia al partido del domingo, el segundo de toda la historia de la NFL en España, también el segundo en Madrid.

El año pasado, asimismo en el Bernabeu, los Miami Dolphins dieron cuenta de los Washington Commanders, por 16-13, en el primer encuentro de toda la historia del fútbol americano profesional que tuvo lugar en territorio español.

"Llegamos el miércoles por la mañana, aún nos estamos adaptando a todo y no hemos visto demasiado de la ciudad, aunque hemos dado algún pequeño paseo, hemos hecho algunas compras y fuimos a algún restaurante. Pero hoy tenemos entrenamiento y para nosotros este será un jueves como cualquier otro. Hoy debería ser un jueves normal para nosotros porque tenemos que hacer un buen trabajo esta semana", afirmó el entrenador de los Bengals, que hace cuatro años, en febrero de 2022, jugaron su tercera Superbowl, la gran final del campeonato, que perdieron (23-20) antes los Rams de Los Ángeles.

"El del domingo es un partido diferente al ser en el extranjero, pero sería una lástima que no nos lo tomáramos como uno igual de importante que los demás. Este partido cuenta como cualquier otro. Nos enfrentamos a un gran equipo, que tiene muchas armas y un buen esquema", explicó el técnico de Cincinnati, que llega a Madrid con cinco victorias y dos derrotas en lo que va de temporada; mientras que su rival tienen un balance de 3-5.

Taylor, que no se mojó en sus preferencias acerca de los dos grandes equipos madrileños -"me gustan los dos", comentó, entre las risas de los asistentes a su conferencia de prensa- explicó que a sus jugadores les dieron información acerca de cómo afrontar "de la mejor manera posible" el cambio horario.

"Aunque el sueño es algo que no podemos controlar; ya depende de cada uno cómo pueda gestionar el cambio horario", puntualizó el técnico de los Bengals, que el pasado domingo derrotaron en el Paycor Stadium, donde habitualmente juegan de locales -en Madrid serán 'visitantes'-, a los Tennessee Titans por 43-36.

El equipo de Cincinnati, obviamente, aún no conoce el escenario de su próximo partido.

"Iremos el sábado a conocerlo, pero sabemos que es uno de los estadios más grandes de Europa y que el fútbol es un deporte inmensamente tradicional aquí", apuntó Taylor, que no se quiere considerar, aunque lo sea, favorito en su división, la AFC Norte. "Nuestra división siempre ha sido de las más difíciles; creo que hace dos años todos los equipos acabaron con un balance positivo, así que esta vez será parecido", apuntó.

Teniendo en cuenta que sólo la presencia en una Superbowl implica estar muchos días más antes de lo habitual en el escenario de un partido de la NFL -como es este caso, aunque no sean tantos- y al ser preguntado por Efe si esta experiencia les podría servir "de rodaje" con miras a la próxima gran final del campeonato, Zac Taylor respondió que "ojalá sea una señal".

"Es algo que sabremos en un par de meses", comentó el técnico de los Bengals, que asume con alegría la función de ser embajadores de su deporte fuera de sus fronteras.

"Tenemos un par de jugadores que son conocidos mundialmente", afirmó, sin citarlos, pero en clara referencia a Joe Burrow, 'quarterback' u organizador del juego de ataque, y Ja'marr Chase, el no menos estelar 'wide receiver' o receptor del equipo de Ohio.

"Este tipo de partidos son una gran oportunidad para dar a conocer nuestro deporte y a los Bengals en un plano mucho más internacional y me encanta estar en esta posición. Ojalá los aficionados españoles compren muchos productos de mercadotecnia del equipo y que empiecen a entonar el 'Who Dey' (el grito de guerra de los aficionados del equipo de Cincinnati)", comentó Taylor, que abandonó el salón de actos Luis Aragonés pronunciando unas palabras en castellano.

"Me encanta Madrid", exclamó el técnico de los Bengals para despedirse de los periodistas presentes este jueves en la rueda de prensa.