ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Polideportivo
06 de noviembre de 2026 - 01:40

10-33. Los Jaguars se pasean en Baltimore ante unos Ravens huérfanos sin Lamar Jackson

Imagen sin descripción

Washington, 5 nov (EFE).- Los Jacksonville Jaguars aprovecharon este jueves el desconcierto que reina en los Baltimore Ravens, prácticamente desahuciados tras la lesión de Lamar Jackson, para sumar una plácida victoria por 10-33.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Ravens y Jaguars abrieron así la Semana 9 de la NFL, pleno ecuador de la temporada regular.

Los Jaguars, con un balance de 6-2, lideran la División Sur de la AFC y se han situado entre los aspirantes al título. Los Ravens, en cambio, encadenaron su cuarta derrota y presentan un balance negativo de 4-5.

Las lesiones del 'quarterback' Lamar Jackson han minado la moral de Baltimore en las últimas semanas. Jackson tendrá que pasar por quirófano por una lesión en el pulgar derecho.

Su reemplazo, el 'rookie' Joe Fagnano, completó 10 de sus 18 pases para apenas 60 yardas en su debut como titular para los Ravens, no consiguió ningún 'touchdown' y sufrió dos intercepciones.

En cambio, Trevor Lawrence dominó el ataque de Jacksonville con 242 yardas aéreas y un 'touchdown' tras completar 16 de sus 26 pases, sin cometer pérdidas ni intercepciones.

Los Jaguars abrieron el partido con una serie ofensiva en la que recorrieron 77 yardas en siete jugadas hasta que Bhayshul Tuten culminó la acción con un 'touchdown' de una yarda, cuando habían transcurrido apenas 3 minutos y 40 segundos.

Los Ravens solo pudieron responder con un 'field goal', al que los Jaguars contestaron con un parcial de 0-26 entre el primer y el último cuarto, con dos 'touchdowns' y cuatro 'field goals', para colocar el marcador en 3-33.

Baltimore maquilló el resultado con un 'touchdown' de Jusice Hill tras una excelente carrera de 65 yardas.

El segundo 'touchdown' de los Jaguars, en el segundo cuarto, llegó también tras una tremenda carrera, de 50 yardas, de Parker Washington a pase de Lawrence. El tercero fue obra de Chris Rodriguez Jr., que completó las dos últimas yardas.

Lo
más leído
del día

01
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
02
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
03
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: qué pasará con los depósitos, préstamos, tarjetas de crédito y clientes sin otra cuenta bancaria
Ver más
05
Policiales
Video: Fiscalía intervino las oficinas de ITTI por la trama de Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar