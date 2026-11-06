Barrios, Jacobo Ramón, Marc Roca, Valles y Barrenetxea, novedades en la selección española

Son 27 jugadores los citados por De la Fuente para los dos encuentros en una convocatoria en la que regresan tras sus lesiones de la anterior lista Pedro Porro (Tottenham), Nico Williams (Athletic Club), Ferran Torres (PSG) y el meta del Barcelona Joan García, según informa la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en sus redes sociales.

Respecto a la convocatoria de finales de septiembre, salen por lesión el capitán Rodri Hernández, Eric García y Dani Olmo, del Barcelona, y también el extremo del Liverpool Víctor Muñoz aquejado también de molestias musculares.

Para cubrir estas bajas, De la Fuente ha recurrido a savia fresca con jugadores que atraviesan un gran momento en sus clubes.

Álvaro Vallés se incorpora como cuarto guardameta y se estrena en la Roja, al igual que el centrocampista Marc Roca, de 29 años como su compañero en el Betis, y el central del Como Jacobo Ramón, de 21, traspasado al equipo italiano esta temporada procedente del Real Madrid.

En el caso de Barrios y de Barrenetxea, ya fueron citados por De la Fuente con anterioridad.

El medio centro del Atlético, de 23 años, ha sido cuatro veces internacional, después de debutar el 18 de noviembre de 2024 y su último partido lo disputó el 15 de noviembre del pasado año ante Georgia en Tiflis (0-4).

El delantero de la Real Sociedad, de 24 años, ha sido una vez internacional, el 31 de marzo de este año en el amistoso ante Egipto pocos meses antes del Mundial.

De la Fuente vuelve a confiar en los defensas Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) y Dean Huijsen (Real Madrid) y en el delantero del Espanyol Roberto Fernández.

En el vídeo publicado por la RFEF, De la Fuente rinde homenaje a las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo) y al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes tras un fuerte impacto con el portero del Andorra Jesús Owono.

"La selección quiere estar al lado de cada uno de vosotros, compartimos vuestro dolor. Les rendiremos el máximo respeto y homenaje a las víctimas de todas su familias donde mejor sabemos hacerlo", asegura el seleccionador en el vídeo.

La selección se concentrará el próximo lunes, día 9, para preparar los dos partidos en Praga ante los checos, el jueves día 12, y ante Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid el día 15.

España, que suma cuatro victorias en otros tantos partidos tras vencer en la ida a checos e ingleses y a Croacia en dos ocasiones, tiene asegurado el billete para los cuartos de final que se disputarán el 25 y 30 de marzo.

Lista de De la Fuente para los dos encuentros es la siguiente:

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal, ING), Joan García (Barcelona) y Álvaro Valles (Betis).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ING), Laporte (Athletic Club), Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Jacobo Ramón (Como), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) y Dean Huijsen (Real Madrid).

Centrocampistas: Martín Zubimendi (Arsenal, ING), Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG, FRA), Mikel Merino (Arsenal, ING), Fermín López (Barcelona), Álex Baena y Pablo Barrios (Atlético de Madrid) y Marc Roca (Betis).

Delanteros: Oyarzabal y Barrenetxea (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (PSG), Roberto Fernández (Espanyol), Nico Williams (Athletic Club) y Yeremy Pino (Crystal Palace, ING).