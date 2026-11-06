Burrow: Tenemos que mejorar mucho si queremos ganar la Superbowl pero podemos hacerlo

"Aún no hemos demostrado que nos mereceríamos ganar la Superbowl. Queda mucha temporada por delante y tenemos que mejorar mucho todavía si queremos ganarla", declaró Burrow, nacido hace 29 años en Aims (Iowa), este viernes, después del último entrenamiento de su equipo antes del partido, que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la localidad madrileña de Las Rozas.

"Tenemos capacidad para ganar la Superbowl, yo creo que sí; pero aun tenemos que mejorar muchas cosas si queremos lograrlo" respondió este viernes, al ser preguntado por Efe en el Salón de Actos Luis Aragonés del habitual cuartel general de la Selección española de fútbol, el quarterback líder en 'touchdowns' (anotaciones) de la NFL, la liga profesional de fútbol americano.

"Tenemos que seguir mejorando a lo largo de la temporada, aprender de los errores y avanzar. Pero en lineas generales estoy contento con el trabajo de todo el mundo en el equipo. Nuestros jugadores más jóvenes también están evolucionando. La idea es que todos mejoremos cada día. Estoy contento con el trabajo del equipo, pero no lo estoy tanto con estar (con un balance de victorias y derrotas de) 5-2. Queremos más. Y para eso, cada día tenemos que ser mejores que el día anterior", afirmó.

"Hasta el momento me está gustando lo de afrontar un partido como éste en otro país; es bueno hacer un cambio. Ves nuevas caras, nuevos lugares y tienes nuevas experiencias", comentó Burrow, que en su etapa universitaria ganó el título de campeón de la NCAA con Louisiana State -equipo en el que ya coincidió con la otra gran figura de los Bengals, el receptor Ja'Marr Chase- en 2019, temporada que coronó (tras ganarle la final, en enero de 2020 a Clemson) con el Trofeo Heisman, que distingue al mejor jugador del curso.

"Es bueno promocionar a la NFL, y también a los Bengals, en el plano global. Creo que esta idea ha funcionado muy bien durante los últimos cinco años. Y me encanta formar parte de todo esto", comentó 'Joey', que explicó cómo superó sus no pocos procesos de recuperación de lesiones.

"Primero te enfadas y estás triste. Y luego regresas al trabajo. Yo amo lo que hago y éste es un juego intenso, en el que sabes que vas a sufrir lesiones. Y como me gusta lo que hago, quiero mejorar cada día", señaló.

"Gracias a Dios, después de cada lesión he ido mejorando. Siempre he conseguido regresar mejor; y más fuerte", explicó Burrow, que cree que el buen momento del equipo -que ha ganado sus tres últimos partidos- se debe a la buena labor colectiva.

"Tenemos grandes jugadores; y grandes entrenadores, que quieren sacar siempre lo máximo de todos nosotros y hacernos mejores. La mayoría llevamos bastante tiempo juntos y nos conocemos muy bien", apuntó el líder de los Bengals, que, al ser preguntado acerca de si personalmente tuviese 'alguna sorpresa' acerca de su manera de ser que quisiera 'compartir de forma pública' respondió: "estoy lleno de sorpresas; pero no comparto todas ellas".

"A ver... sí os puedo decir que toco un poco el piano, que me gusta el jazz, que me gusta el arte y la música. En fin, que fuera del 'football' hay muchas más cosas que me interesan más cosas", explicó Burrow, que admitió, al ser cuestionado por Efe este viernes en la Ciudad Deportiva de la RFEF en Las Rozas que le hubiese "gustado ver un Real Madrid-Barcelona" durante su estancia en España, pero que "esta vez no ha podido ser".

"Siempre he seguido los deportes internacionales y del deporte español conozco el Real Madrid y también el Barcelona. De España he visto algunos partidos de fútbol entre el Madrid y el Barcelona. Además, ha jugado en 'el (video-juego) FIFA' con los dos equipos. Me hubiese gustado ver en vivo un partido entre estos dos grandes equipos durante nuestra estancia aquí; pero no ha podido ser esta vez", afirmó Burrow.

"Ojalá pueda poder hacerlo en otra ocasión Espero que alguna vez esto suceda", respondió a Efe la gran estrella de los Bengals y una de las grandes figuras de la NFL -que afirmó haber "visitado el Museo del Prado el pasado miércoles"-, después del entrenamiento de su equipo en la ciudad deportiva de la RFEF en Las Rozas.

"No sé aún qué más cosas haremos antes del partido del domingo, pero si fuese posible, me gustaría visitar algún museo más", declaró este viernes, en Las Rozas, Joe Burrow, que será una de las principales atracciones el domingo en el partido del Bernabeu.