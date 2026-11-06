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Polideportivo
06 de noviembre de 2026 - 18:49

Copa Élite Triple Corona, la cita para un festival ecuestre en el Este del país

Leticia León estará en la jornada por el Este del país, en la Copa Élite Triple Corona de equitación.
Leticia León estará en la jornada por el Este del país, en la Copa Élite Triple Corona de equitación.

Este sábado y domingo se realizará salta en la programación ecuestre la Copa Élite Triple Corona, que será realizada en la Sociedad Hípica Paranaense (SHP). El denominado festival ecuestre arrancará a las 8:30

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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La Sociedad Hípica Paranaense será el escenario de una linda propuesta para el mundo ecuestre: la Copa Élite Triple Corona, para diversas categorías.

Lea más: Jinetes cierran meritoria participación en el Sudamericano

El evento arrancará con la prueba de la Mini Escuela, cuyos atletas saltarán obstáculos a 0,30 de altura, en tipo de prueba a Tiempo Ideal.

A continuación ingresarán al picadero de la SHP las escuelas Mayor y menor, con obstáculos desde 0,60 a 0,90 metros, con igual tipo de prueba.

* Triple Corona. Las justas de la Triple Corona se realizarán en las categorías siguientes, a las de escuela.

La Triple Corona Élite será para los jinetes que sortearán vallas a 1,00 metro, a “Un Desempate”.

La Triple Corona Prestige, a 1,10 tendrá la misma modalidad o tipo de prueba.

La Triple Corona Legend será para la categoría 1,20 metros, A Cronómetro, e igualmente, la Triple Corona Grand Master es 1,30 metros.

Broche de oro dominical

El domingo será el epílogo de esta cita con las amazonas y jinetes de todos los clubes.

La programación tendrá una similitud con la sabatina, variando las alturas en algunas categorías, así como el tipo de prueba:

Mini Escuela hasta Escuelas 0,70 a Tiempo Ideal;

Escuelas 0,80 a 0,90 a Tiempo Ideal Dos Fases Especiales;

Triple Corona Élite 1,05 a Cronómetro;

Triple Corona Prestige 1,15 a Cronómetro;

Triple Corona Legend 1,25 Un Desempate;

Triple Corona Grand Master 1,35 Un Desempate.

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