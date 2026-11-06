Copa Élite Triple Corona, la cita para un festival ecuestre en el Este del país

La Sociedad Hípica Paranaense será el escenario de una linda propuesta para el mundo ecuestre: la Copa Élite Triple Corona, para diversas categorías.

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El evento arrancará con la prueba de la Mini Escuela, cuyos atletas saltarán obstáculos a 0,30 de altura, en tipo de prueba a Tiempo Ideal.

A continuación ingresarán al picadero de la SHP las escuelas Mayor y menor, con obstáculos desde 0,60 a 0,90 metros, con igual tipo de prueba.

* Triple Corona. Las justas de la Triple Corona se realizarán en las categorías siguientes, a las de escuela.

La Triple Corona Élite será para los jinetes que sortearán vallas a 1,00 metro, a “Un Desempate”.

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La Triple Corona Prestige, a 1,10 tendrá la misma modalidad o tipo de prueba.

La Triple Corona Legend será para la categoría 1,20 metros, A Cronómetro, e igualmente, la Triple Corona Grand Master es 1,30 metros.

Broche de oro dominical

El domingo será el epílogo de esta cita con las amazonas y jinetes de todos los clubes.

La programación tendrá una similitud con la sabatina, variando las alturas en algunas categorías, así como el tipo de prueba:

Mini Escuela hasta Escuelas 0,70 a Tiempo Ideal;

Escuelas 0,80 a 0,90 a Tiempo Ideal Dos Fases Especiales;

Triple Corona Élite 1,05 a Cronómetro;

Triple Corona Prestige 1,15 a Cronómetro;

Triple Corona Legend 1,25 Un Desempate;

Triple Corona Grand Master 1,35 Un Desempate.