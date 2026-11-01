Jinetes paraguayos siguen saltando en el Sudamericano de Santiago

El seleccionado paraguayo de equitación toma parte en la categoría 1,20 metros, y este domingo estará en la fase final del FEI Jumping South American Championship, que se disputa en la ciudad de Santiago de Chile, desde el viernes, cuando el team guaraní se ubicaba en el tercer puesto.

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Los jinetes que toman parte del certamen de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) son Juan Ignacio Pena, Giovanna Santi y Stephanía Pena.

Los paraguayos solo compiten en la categoría Children, con obstáculos a 1,20 metros de altura.

En Children, el Reglamento FEI establece que clasifican a la Final Individual los 15 mejores binomios después de las pruebas clasificatorias, por lo que el team paraguayo se hizo acreedor de uno de los lugares.

Unos 31 binomios toman parte del evento en la categoría Children 1,20, y son bastante duros los rivales de Brasil, así como Argentina y los propios anfitriones, por lo que el selectivo se hace muy exigente conseguir la plaza en la Final Individual.

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