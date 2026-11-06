De la Fuente no dosificará a los jugadores en los dos partidos: "Nos jugamos muchísimo"

"No va a jugar nadie más de 180 minutos. Bueno, igual alguno 187 o 190 por el añadido", comentó De la Fuente en la rueda de prensa en el estadio Metropolitano de Madrid en la que detalló la lista de convocados para los encuentros ante checos e ingleses.

Según el seleccionador, aunque España ya tiene asegurado el pase para los cuartos de final, aún no tiene garantizado el primer puesto del grupo, por lo que destacó la relevancia de los dos encuentros.

"Son clave para nosotros y nos jugamos muchísimo. Haremos los que creamos oportuno en cada situación. La idea es sacar los dos partidos", abundó el técnico riojano, quien en la anterior ventana de selecciones, cuando España disputó cuatro partidos, acordó que ninguno de los convocados disputaría más de 270 minutos -tres encuentros completos-.

El técnico incidió en que él es el primero en cuidar al jugador: "Nos anticipamos a lo que nos pueda demandar. Siempre pensamos eso, en intentar equilibrar lo máximo posible la carga de minutos, los esfuerzos, pero luego el fútbol, a veces, te hace tomar decisiones sobre la marcha que no tenías previstas".

"Pero siempre valoramos dosificar a los jugadores en la medida de lo posible, siendo conscientes de que venir a la selección es máximo rendimiento, excelencia y que tenemos una gran responsabilidad con nuestro país y con los resultados. Todos entendemos la exigencia de cada uno, pero hay que competir en las mejores condiciones", hizo hincapié.

De la Fuente se refirió a las novedades de la convocatoria, con cinco caras nuevas: el portero Álvaro Valles y el centrocampista Marc Roca (Betis), el central Jacobo Ramón (Como), el también medio centro Pablo Barrios (Atlético de Madrid) y el extremo Ander Barrenetxea (Real Sociedad).

De Jacobo Ramón, que viene de la sub-21, subrayó que está haciendo "un grandísimo trabajo" y que es "un momento oportuno" para convocarlo.

De Valles, desveló que le ha hecho seguimiento desde que estaba en Las Palmas y que "lo está haciendo fantásticamente bien".

El bético se incorpora como cuarto portero porque David Raya, del Arsenal, llegará algo más tarde a la concentración por tener que cumplimentar un asunto privado en Londres.

De no haber tenido esta incidencia Raya, De la Fuente admitió que no habría llamado a Álvaro Valles y solo hubiera optado por tres guardametas.

El seleccionador volvió a expresar su confianza en Zubimendi a pesar de que no está jugando mucho con el Arsenal y sugirió que suplirá como titular al capitán Rodri Hernández, baja por lesión, como pivote.

"Juegue o no juegue, con nosotros juega bien. Va a venir fresquísimo para competir en los dos partidos", apuntó el técnico de Zubimendi.

En cuanto a Marc Roca, también elogió su rendimiento en el Betis y su evolución desde la sub-21: "Tenemos muchas ganas de volver a reencontrarnos y encaja perfectamente en nuestro ideario futbolístico", comentó.

De Barrenetxea, que suple en la lista al extremo del Liverpool Víctor Muñoz, después de que debutara como internacional el pasado mes de marzo ante Egipto, alabó que es un jugador "con mucho recorrido y futuro, polivalente y que puede jugar en ambas bandas".

"Nos da lo que necesita el equipo. No es ninguna apuesta, es el reconocimiento a su trabajo", añadió del donostiarra.

Entre los ausentes en la lista que no sean por motivos físicos, De la Fuente quiso referirse al centrocampista del Barcelona Gavi, quien ganó el Mundial, pero que no ha entrado en las dos últimas listas tras no tener muchos minutos en el equipo azulgrana.

"Se merece una excepción. Simplemente tiene que seguir siendo quién es. Él sabe que tendrá que seguir mejorando y creciendo para seguir teniendo posibilidades de venir a la selección. Los que están son muy buenos, pero tienen que mejorar todos para competir al nivel que exigimos", explicó del centrocampista andaluz.