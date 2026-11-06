El belga Rune Herregodts, nuevo refuerzo para el Movistar

Nacido en Aalst, la misma localidad de origen de Remco Evenepoel, es el vigente campeón de Bélgica en ruta, título conquistado el pasado mes de junio.

Herregodts llegó al pelotón profesional en 2021 con el Sport Vlaanderen-Baloise. En 2023 dio el salto al WorldTour con el Intermarché-Circus-Wanty y las dos últimas temporadas las completó en el conjunto emiratí.

Destaca por su potencia, sus prestaciones en el llano y su capacidad para desenvolverse en carreras de un día y jornadas de desgaste.

El belga cuenta con seis victorias profesionales y entre sus resultados más destacados figuran el triunfo en la Ronde van Drenthe de 2021, dos victorias de etapa en 2022 -en la Vuelta a Andalucía y el Sazka Tour- y la general y una etapa del ZLM Tour en 2024.

En 2023, fue segundo en la 'Figueira Champions Classic' y logró dos puestos entre los tres primeros en etapas del Critérium Dauphiné.

En 2026, dio un nuevo paso adelante al proclamarse campeón nacional belga en ruta.

"Estoy muy ilusionado por unirme al equipo. Por lo que he podido ver hasta ahora, estamos trabajando en la dirección correcta. Creo que el equipo está dando muchos pasos adelante en materia de rendimiento y, para mí, es un buen entorno en el que demostrar mi calidad, ayudar al equipo y tener también más oportunidades en las escapadas y las clásicas", comentó el corredor belga.