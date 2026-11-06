El internacional argentino Lautaro Robledo renueva dos temporadas con el Horneo Alicante

El jugador, de 24 años, llegó al conjunto alicantino en junio de 2025 para formar parte del proyecto en su regreso a la máxima categoría del balonmano español y se ha consolidado como una de las opciones del equipo en su posición.

Robledo registró una media de 3,07 goles por encuentro y una eficacia de lanzamiento del 77,4 % en su primera temporada.

"Estoy muy contento. Era algo que me hacía mucha ilusión. Agradezco al club, a la directiva y al cuerpo técnico que hayan depositado su confianza en mí y me permitan continuar aquí dos temporadas más", afirmó el jugador a los medios del club.

El extremo argentino añadió que el proyecto deportivo ha sido determinante en su decisión. "Creo que es un equipo que puede llegar a competir por posiciones europeas y me encantaría formar parte de ese proyecto", apostilló.

Por su parte, el entrenador del equipo, Roi Sánchez, destacó el margen de progresión del argentino, al que considera un jugador todavía en formación.

"Es joven y no ha llegado a su techo. Para nosotros es importante contar con jugadores que quieran seguir progresando, aprendiendo y mejorando para hacer mejor al equipo", aseveró el preparador gallego.