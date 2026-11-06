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Polideportivo
06 de noviembre de 2026 - 16:10

El Olimpia Milán destituye a 'Peppe' Poeta, artífice del primer triplete del club

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Roma, 6 nov (EFE).- El Olimpia Milán destituyó este viernes a Giuseppe 'Peppe' Poeta como entrenador tras un inicio irregular de temporada, apenas un año después de su llegada al banquillo, en el que conquistó el primer triplete nacional de la historia del club, con los títulos de liga, Copa de Italia y Supercopa.

Por EFE
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"El Olimpia y su propiedad desean agradecer a "Peppe" el compromiso, la dedicación y el entusiasmo con los que ha desempeñado su trabajo. El club le desea lo mejor en su futuro, tanto en el ámbito personal como en el profesional", señaló el club en un comunicado.

El despido se produce un día después de que el equipo milanés perdiera en su cancha por 73-84 ante el Valencia Basket en la Euroliga.

Tras ejercer como ayudante del mítico Ettore Messina, ahora consejero del club, y asumir el banquillo tras su dimisión, el técnico italiano tomó las riendas del equipo en noviembre de 2025 y conquistó un 'Scudetto', una Copa de Italia y una Supercopa.

Como jugador, 'Peppe' pasó por la ACB española y disputó con el Baskonia la Euroliga en 2014 a las órdenes de Sergio Scariolo antes de pasar por el Manresa.

El Olimpia Milan protagonizó un inicio de campaña irregular y se sitúa cuarto en liga y en decimonovena posición, la penúltima, en la Euroliga, con una victoria y nueve derrotas.

El equipo quedará bajo la dirección interina del entrenador Marco Ramondino, que estará al frente del conjunto en el partido del próximo domingo ante el Trento.

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