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Polideportivo
06 de noviembre de 2026 - 09:55

El presidente del COE ofrece credibilidad, consenso y cambio en su candidatura para ANOC

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Madrid, 6 nov (EFE).- Credibilidad, consenso, compromiso, cercanía y cambio son los cinco principios en los que el presidente el Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, basa su candidatura a la presidencia de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC) para el periodo 2026–2030, en las elecciones del mes que viene en Hong Kong.

Por EFE
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Blanco presentó este viernes su campaña 'ABC', que une las iniciales de su nombre con la C de los cinco pilares de su proyecto, impulsado por el amplio respaldo recibido de numerosos comités olímpicos nacionales (CON) de todo el mundo, según informó el COE.

El organismo destacó que Blanco pone su trayectoria, capacidad de diálogo y experiencia de gestión al servicio de un proyecto, para reforzar la voz de los CON, facilitar el apoyo que necesitan y convertir sus prioridades en actuaciones y resultados concretos.

Su modelo para presidir ANOC se basa en la credibilidad, para respaldar las palabras con hechos, explicar las decisiones y asumir responsabilidades; el consenso, para escuchar a cada CON, comprender sus necesidades y construir acuerdos y el compromiso de convertir las propuestas en acciones, fijar prioridades y trabajar para cumplirlas.

La cercanía, para estar, escuchar y responder, especialmente cuando los recursos escasean o las dificultades aumentan, y el cambio, dirigido a adaptar ANOC a las realidades sociales y deportivas actuales, reforzando lo que funciona e impulsando mejoras para sus miembros son los otros principios de su modelo.

"Conozco esa responsabilidad. La vivo al frente del Comité Olímpico Español desde septiembre de 2005. Quiero presidir ANOC con vuestro apoyo y poner mi experiencia, conocimiento y dedicación al servicio de todos los Comités Olímpicos Nacionales", afirma Blanco en el vídeo de lanzamiento de su candidatura y su página web (blancoforanoc.com).

Con su experiencia en el COE y con vocación internacional, Blanco propone una ANOC que combine representación institucional y apoyo práctico, proteja la autonomía de sus miembros y facilite más oportunidades para los deportistas, tanto en su formación como en su desarrollo deportivo.

Alejandro Blanco pugnará por la presidencia de ANOC con el argelino Mustapha Berraf, después de que hace dos días quedara roto el acuerdo alcanzado previamente por ambos, durante los Juegos Asiáticos, por el que Berraf iba a ser el presidente hasta 2028 y Alejandro Blanco asumiría el cargo durante los dos años restantes, ya que hay comités nacionales que rechazan el sistema de rotación y al dirigente argelino.

La Asamblea de ANOC se celebrará en Hong Kong los días 7–8 de diciembre y elegirá presidente para reemplazar a Robin Mitchell, de Fiyi, que ha ocupado desde 2018 el cargo, que es miembro del COI. También elegirá a su primer vicepresidente.

Blanco, de 76 años, preside el COE desde septiembre de 2005 y desde entonces ha sido reelegido cinco veces como candidato único. En ANOC, es miembro del Consejo Ejecutivo desde 2018.

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