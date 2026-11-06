Kendal Daniels: Me alegra venir a practicar el deporte de mis sueños a Madrid

"Me alegra venir a practicar el deporte de mis sueños a Madrid. Es divertido poder salir del país, es la primera vez que lo hago. Como crecí en Oklahoma, es un gran cambio para mí. Pero ha sido divertido poder desconectar de todo y seguir jugando al fútbol americano, estar con mis compañeros en el hotel y simplemente disfrutar de la compañía mutua", dijo.

"Es un poco difícil, es muy diferente. La comida es diferente, el horario es diferente y en mi casa todos siguen durmiendo ahora mismo. Pero ha sido divertido poder salir del país. Siempre quise hacerlo, pero ahora tenía una razón. Todo el mundo es amable, todos son buena gente. Ha sido divertido", añadió en rueda de prensa.

Daniels habló ante los medios junto al esquinero Avieon Terrell, quien analizó lo que supone medirse para alguien en su posición a dos de los mejores receptores abiertos de la liga, Ja'Marr Chase y Tee Higgins.

"Es un buen enfrentamiento, va a ser una guerra. Queremos competir. Ellos tienen que ir a jugar, nosotros tenemos que ir a jugar. Solo queremos hacer nuestro trabajo como equipo y jugar al fútbol americano, todo se reduce a eso. Esa es nuestra mentalidad al entrar al partido", señaló.