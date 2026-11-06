ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Polideportivo
06 de noviembre de 2026 - 13:05

Kendal Daniels: Me alegra venir a practicar el deporte de mis sueños a Madrid

Imagen sin descripción

Madrid, 6 nov (EFE).- Kendal Daniels, apoyador de los Atlanta Falcons, afirmó que se siente feliz de poder jugar un partido de fútbol americano en Madrid, cuando su equipo se enfrente este domingo a los Cincinnati Bengals en el estadio Santiago Bernabéu, y reconoció que aunque adaptarse "es un poco difícil", ha sido "divertido" salir de Estados Unidos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Me alegra venir a practicar el deporte de mis sueños a Madrid. Es divertido poder salir del país, es la primera vez que lo hago. Como crecí en Oklahoma, es un gran cambio para mí. Pero ha sido divertido poder desconectar de todo y seguir jugando al fútbol americano, estar con mis compañeros en el hotel y simplemente disfrutar de la compañía mutua", dijo.

"Es un poco difícil, es muy diferente. La comida es diferente, el horario es diferente y en mi casa todos siguen durmiendo ahora mismo. Pero ha sido divertido poder salir del país. Siempre quise hacerlo, pero ahora tenía una razón. Todo el mundo es amable, todos son buena gente. Ha sido divertido", añadió en rueda de prensa.

Daniels habló ante los medios junto al esquinero Avieon Terrell, quien analizó lo que supone medirse para alguien en su posición a dos de los mejores receptores abiertos de la liga, Ja'Marr Chase y Tee Higgins.

"Es un buen enfrentamiento, va a ser una guerra. Queremos competir. Ellos tienen que ir a jugar, nosotros tenemos que ir a jugar. Solo queremos hacer nuestro trabajo como equipo y jugar al fútbol americano, todo se reduce a eso. Esa es nuestra mentalidad al entrar al partido", señaló.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
03
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
05
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más

Te puede interesar