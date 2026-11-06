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Polideportivo
06 de noviembre de 2026 - 11:10

McIlroy deslumbra en Abu Dabi y abre brecha sobre Chacarra

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Redacción deportes, 6 nov (EFE).- La segunda jornada del torneo de Abu Dabi de golf, primera parte de la final del DP World Tour, propulsó este viernes al norirlandés Rory McIlroy, que acabó segundo empatado en la clasificación, lo que le permitió marcar distancias sobre el español Eugenio Chacarra en la pugna por coronarse como el mejor jugador del circuito europeo.

Por EFE
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La vuelta en el campo de Yas Links Golf Club de Emiratos Árabes Unidos finalizó con un trío de líderes, el italiano Francesco Laporta, que partía de esa posición tras la ronda inaugural, el español Jon Rahm y el inglés Tyrrell Haton, los tres con -12.

A pesar de su parón de dos meses por el nacimiento de su cuarta hija, el jugador vasco demostró de nuevo su calidad y firmó una tarjeta de -5, con tres ‘bogeys’ y ocho ‘birdies’, los mismos aciertos que Hatton, que como el español, participa en su primer torneo tras desvincularse de LIV.

El mejor de la jornada fue McIlroy, con -9, espoleado por la penalización de dos golpes recibida en la primera sesión.

El norirlandés sacó toda la raza que le dan sus seis ‘majors’ y finalizó con once ‘birdies’, ocho en los últimos diez hoyos, y dos ‘bogeys’, uno de ellos en el primer hoyo.

El número dos del mundo llegó a ponerse líder, pero finalmente bajó al segundo escalón, empatado con tres jugadores, el polaco Adrian Meronk y los ingleses Sam Bairstow y Matthew Jordan, los cuatro con -11.

Su brillante actuación le permite tomar ventaja respecto a Chacarra, líder de la ‘Race to Dubai’, al que le pudo la presión y acabó el día con solo un golpe por debajo del par, con un total de -3, a ocho golpes del norirlandés.

McIlroy, que aspira a igualar el récord de ocho títulos de la orden de mérito, es tercero en la general del circuito por detrás del madrileño y del estadounidense Patrick Reed, de nuevo con una mala jornada que le deja con +1.

Chacarra tuvo un comienzo fulgurante e hizo pleno de ‘birdies’ en los primeros cuatro hoyos, pero en el quinto, un ‘bogey’ hizo cambiar la dinámica y las cosas se torcieron para el madrileño.

Embocó otros dos ‘birdies’, pero insuficientes para contener dos ‘bogeys’ y un doloroso doble ‘bogey’ en el hoyo 14.

Como reacción al mazazo, el golfista madrileño, de 26 años, lanzó la bola al agua para soltar su malestar al ver cómo se distanciaba su máximo competidor en la ‘Race to Dubai’.

El primer ‘play off’ de Abu Dabi reúne a 70 jugadores y no tiene corte tras la segunda jornada.

El colofón de la temporada será la próxima semana en Dubái, donde se resolverá el pulso entre Chacarra, McIlroy y Reed por coronarse como el mejor de la ‘Race to Dubai’.

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