Sinner se despide de Cahill como entrenador: "Estuviste ahí en cada momento"

"Darren, cuando empezamos a trabajar juntos en 2022, yo era simplemente un joven italiano delgado, con muchísimas preguntas. Nunca me diste todas las respuestas. Me ayudaste a encontrarlas por mí mismo", comunicó el tenista en un vídeo en sus redes sociales, en las que compartió algunos de los momentos vividos con el técnico australiano.

"Llegaste como uno de mis entrenadores, pero muy pronto te convertiste en mucho más que eso. En alguien en quien podía confiar, en quien podía apoyarme, en un amigo. Melbourne, el primer Grand Slam. Número uno del mundo, Wimbledon. Podría seguir enumerando logros. Hemos vivido tantas cosas juntos", aseveró, en un emotivo mensaje.

Sinner subrayó que, pese a que Cahill, exjugador de tenis que llegó a conquistar 15 torneos ATP, le dijo que en 2025 lo dejaría, el australiano continuó con él: "De alguna manera, parecía que no conseguía librarme de ti", bromeó.

"Pero los trofeos no son lo que más recordaré. Recordaré todo lo que hubo alrededor de ellos. Las largas horas en la pista de entrenamiento, los vuelos, las cenas, el cariño. Incluso esos días en los que todo parecía hacerse cuesta arriba. Estuviste ahí en cada momento", añadió.

El tenista transalpino recalcó que echará de menos "levantar la mirada después de un punto importante" y verle en el banquillo.

"Y esta temporada no terminó como queríamos. Pero eso no cambia lo que conseguimos ni lo que significan para mí todos estos años", lamentó.

"Gran parte de lo que soy como jugador y como persona te lo debo a ti. Cinco temporadas. No olvidaré ni un solo día de ellas. Gracias, amigo, por todo. Ha sido un privilegio", concluyó.

Sinner disputará el 'Six Kings Slam' de Riad los próximos 27, 28 y 30 de diciembre, según anunció recientemente, después de mantenerse alejado de las pistas desde el 12 de julio, cuando conquistó Wimbledon, y de anunciar que no regresaría hasta 2027 por su lesión de rodilla.

El pasado 6 de octubre, el italiano dijo que daba por terminada su temporada de 2026 para someterse a un tratamiento en la rodilla derecha.