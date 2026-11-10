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Polideportivo
10 de noviembre de 2026 - 02:10

6-23. Los Bills de Josh Allen dan una estocada a los Vikings

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Washington, 9 nov (EFE).- Los Buffalo Bills ganaron este lunes por 6-23 a los Minnesota Vikings en el último partido de la Semana 9 de la NFL y endosaron la segunda derrota consecutiva al que fuera el último equipo invicto de la liga, que presume de la mejor defensa del campeonato.

Por EFE
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Los Bills (7-1) lideran la División Este de la AFC con el mejor registro de la liga, que solo igualan los San Francisco 49ers en la Conferencia Nacional.

Los Vikings (6-2), por su lado, han caído a la tercera plaza de la División Norte de la NFC tras sus últimas dos derrotas, por detrás de los Chicago Bears (7-2) y de los Detroit Lions (6-2).

Fue un partido duro de roer el que disputaron en Minneapolis este lunes los Bills y los Vikings, con dos defensas de élite que chocaron hasta que la ofensiva de Buffalo, liderada por Josh Allen, terminó por decantar la balanza.

Allen completó 21 de 31 pases para 234 yardas, con un 'touchdown', aunque recibió una intercepción y sufrió cuatro 'sacks' para una pérdida de 29 yardas.

La ofensiva de los Vikings no tuvo su noche. Kevin O'Connell sentó a Carson Wentz después de completar solo 8 de 25 pases para 81 yardas y lanzar dos intercepciones. Su reemplazo, Max Brosmer, terminó con 6 de 7 pases para 58 yardas.

El primer 'touchdown' de la noche llegó a 00:44 del descanso, con un pase de 25 yardas de Allen cuando le estaban derribando para Keleki Latu en la zona de anotación.

En ese momento el resultado era de 3-3 y Allen ya había lanzado una intercepción. Los Vikings, pese al poco tiempo disponible, lograron un 'field goal' antes del descanso para el 6-10.

Fue en la segunda mitad cuando los Vikings y Wentz se vinieron abajo. Un 'field goal' de los Bills en el tercer cuarto y otro 'touchdown', obra de James Cook III tras una carrera de cinco yardas, situaron a Buffalo a dos posesiones de distancia.

Otro 'field goal' en el tramo final puso la guinda para el 6-23 definitivo, humillante para los Vikings.

"Sabíamos que iba a ser un partido que se decidiría en los cuatro cuartos. Acabamos de enfrentarnos a un gran equipo, muy bien entrenado. Su defensa es la mejor de la liga por algo. Peleamos y creo que acabamos desgastándolos en el último cuarto. Nuestra defensa estuvo fantástica", explicó Allen al finalizar el juego.

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