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Polideportivo
10 de noviembre de 2026 - 08:20

El UAE de Pogacar repetirá concentración de pretemporada en España

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Benidorm (España), 10 nov (EFE).- El UAE Team Emirates-XRG, con el esloveno Tadej Pogacar a la cabeza, volverá a elegir la ciudad española de Benidorm (Alicante) como escenario de su concentración de pretemporada para preparar la campaña 2027, en consonancia con lo hecho en las últimas campañas.

Por EFE
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La formación emiratí anunció que desarrollará su concentración en esa ciudad del este de España y que celebrará el 18 de diciembre una jornada de atención a los medios de comunicación.

Benidorm se ha convertido en uno de los escenarios habituales de la puesta a punto invernal del UAE y también en el lugar elegido por Pogacar para comparecer ante la prensa internacional y avanzar algunas de las líneas maestras de su calendario.

La comparecencia de diciembre tendrá especial interés después de que el pentacampeón del Tour de Francia y bicampeón mundial abandonara como líder la pasada Vuelta a España, tras sufrir una caída en la octava etapa, cuando aventajaba en casi cuatro minutos a sus perseguidores.

Su regreso a la ronda española en 2027 aparece como una posibilidad, después de que su entorno haya apuntado recientemente que el esloveno tiene más opciones de disputar la Vuelta, única grande que le falta en su palmarés, que el Giro de Italia, aunque su calendario definitivo todavía está pendiente de decisión.

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