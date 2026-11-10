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Polideportivo
10 de noviembre de 2026 - 17:35

Los Raiders traspasan a Cousins a los Vikings y despejan el camino a Fernando Mendoza

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Miami (EE.UU.), 10 nov (EFE).- Las Vegas Raiders traspasaron este martes al 'quarterback' Kirk Cousins a los Minnesota Vikings a cambio de una selección del 'draft' de 2027, según la cadena ESPN, un movimiento que despeja el camino a la titularidad del estadounidense de ascendencia cubana Fernando Mendoza.

Por EFE
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Mendoza fue elegido por los Raiders en el número uno del último 'draft', pero solo disputó minutos en el partido de la quinta semana contra los New England Patriots, en el que salió al campo en el último cuarto cuando el encuentro ya estaba decidido.

En los otros ocho partidos de la temporada de la NFL, Mendoza no llegó a jugar.

La marcha de Cousins a los Vikings, uno de los mejores equipos defensivos de la liga que buscaba un 'quarterback' para su ataque, tuvo lugar a menos de una hora del cierre del mercado de traspasos de la temporada en la NFL, que concluye a las 16:00 hora de la costa este (21:00 GMT).

El traspaso permitirá que el 'quarterback' de ascendencia cubana tome las riendas de los Raiders, y este domingo podría registrar la primera titularidad de su carrera ante los Seattle Seahawks.

Los Raiders ocupan la tercera posición en la AFC Oeste con cuatro victorias y cinco derrotas, un balance negativo, pero que supera ya los tres triunfos que el equipo logró en toda la pasada temporada.

Ese bajo rendimiento les permitió elegir en el 'draft' a Mendoza, ganador del trofeo Heisman 2025, que reconoce al mejor jugador de fútbol americano universitario.

Nacido en 2003 en Boston, pero criado en Miami, Mendoza lideró el año pasado a los Indiana Hoosiers hacia su primer título nacional de fútbol americano universitario de la NCAA.

Cousins, por su parte, regresa a unos Vikings en los que militó entre 2018 y 2023. A sus 38 años, afronta la mejor oportunidad de su carrera para alzar el Super Bowl, trofeo que sería también el primero en la historia de la franquicia de Minnesota.

Los Vikings son uno de los grandes candidatos a alcanzar los 'playoffs' en la NFC. Comenzaron la temporada con seis victorias consecutivas, pese a haber encajado dos derrotas en las dos últimas semanas.

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