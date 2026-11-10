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Polideportivo
10 de noviembre de 2026 - 10:05

Martes, 10 de noviembre de 2026

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Redacción Deportes. México, Estados Unidos, Canadá y la sorprendente selección de Panamá, los 'pesos pesados' de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf), entran en acción esta semana para encarar los cuartos de final de la Liga A, la élite de la Liga de Naciones.

Por EFE
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Madrid. El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, asegura, en una entrevista con EFE, que Lamine Yamal estará en el equipo ante Inglaterra el próximo domingo en el estadio Metropolitano de Madrid puesto que las molestias del futbolista del Barcelona de la rodilla son leves y que, incluso, podría haber jugado ante la República Checa, pero “no merecía la pena asumir ningún riesgo”. Por Carlos Perez Gil

Sassuolo (Italia). Hasta Lamine Yamal reconoce que Pau Cubarsí es justo merecedor del 'Golden Boy' al mejor futbolista europeo menor de 21 años, según revela en una entrevista con la Agencia EFE el fundador del galardón, Massimo Franchi. Una unanimidad que se refleja en los 475 puntos de los 500 posibles que recibió el defensa español. Por Carlos Expósito.

México. La española Ángela Martínez, de 22 años, y el mexicano Paulo Strehlke, de 20 años, forman parte de la nueva generación que amenaza el dominio en la natación de aguas abiertas de la australiana Moesha Johnson y el alemán Florian Wellbrock, que se colgaron el oro, en 3 y 10 kilómetros, en la primera cita de la temporada 2026-2027 de la del Copa del Mundio en Cancún. Por Arturo Salgado Gudiño

 Roma. La italiana María Teresa de Filippis (1926-2016), que habría cumplido cien años este miércoles, fue la primera mujer en competir en la historia de la Fórmula 1, un deporte donde aún hoy la presencia de la mujer es muy escasa. Lo hizo al volante de un Maserati 250F, después de que sus propios hermanos llegaran a poner en duda su capacidad para conducir rápido. Por Carlos Expósito

Madrid. Garbiñe Muruguza, la única jugadora española en ganar el torneo individual de las Finales WTA, afronta su tercera edición como directora del torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras de cada temporada, esta vez en Indian Wells (California, Estados Unidos), que ha arrancado sin la número uno del mundo, la kazaja Elena Rybakina, y después de unos días previos marcados por algunas controversias. Por Santiago Aparicio.

- NBA: New York Knicks Milwaukee Bucks (00.30 GMT del miércoles), Philadelphia 76ers Boston Celtics (01.00), Phoenix Suns Los Angeles Clippers y Utah Jazz Miami Heat (02.00), Sacramento Kings Orlando Magic (03.00) y Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder (04.00).

- España. Copa del Rey. Primera ronda (FOTO). Crónicas de los partidos Anaitasuna-Alavés (18:00 GMT) y Tavernes de la Valldigna-Valencia (21.00).

- Entrevista con el fundador del Golden Boy, Massimo Franchi, al día siguiente de anunciarse el premio masculino para Pau Cubarsí. Por Carlos Expósito. (VÍDEO)

- Liga de Naciones Concacaf. México, Estados Unidos, Canadá y la sorprendente selección de Panamá, los 'pesos pesados' de la Concacaf, entran en acción esta semana para encarar los cuartos de final de la Liga A, la élite de la Liga de Naciones. (Texto) (Foto)

- La selección colombiana entrena y comparece ante la prensa al preparar el partido amistoso ante Chile, que se disputará el viernes.

- Aguas abiertas. La española Ángela Martínez, de 22 años, y el mexicano Paulo Strehlke, de 20 años, forman parte de la nueva generación que amenaza el dominio de la australiana Moesha Johnson y el alemán Florian Wellbrock en la natación de aguas abiertas. Por Arturo Salgado Gudiño (FOTO)

- Entrevista con la extenista española Garbiñe Muguruza, directora de las Finales WTA. Por Santiago Aparicio. (VÍDEO)

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15). Este martes, desde las 20.00 GMT: Marta Kostyuk (UKR)-Jessica Pegula (USA) y Coco Gauf (USA)-Linda Nosková (CZE).

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Redacción EFE Deportes    

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