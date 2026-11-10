Miércoles, 11 de noviembre de 2026

Redacción Deportes. Los Angeles Lakers, líderes de la conferencia Oeste, visitan este miércoles en el Fiserv Forum a los Milwaukee Bucksen busca de su séptima victoria consecutiva en la NBA ante un equipo que, al contrario, acumula seis derrotas seguidas.

Redacción Deportes. La bielorrusa Aryna Sabalenka y la rusa Mirra Andreeva, las dos jugadores que arrancaron con victoria en el torneo, se enfrentan este miércoles en las Finales WTA para hacerse con el liderato en solitario del Grupo B, en el que buscan su primer triunfo la ucraniana Elina Svitolina y la checa Karolina Muchova.

- NBA: Indiana Pacers-Washington Wizards, New York Knicks-Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors-Boston Celtics (01.00), Chicago Bulls-San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies-Denver Nuggets, Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers y New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets (02.00), Utah Jazz-Orlando Magic (03.00), Houston Rockets-Golden State Warriors (03.30) y Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder (04.00).

- Santo Domingo. Leones del Escogido-Toros del Este (23.15 GMT), Águilas Cibaeñas-Tigres del Licey (23.30 GMT), Estrellas Orientales-Gigantes del Cibao (23.30 GMT).

- Ciclocross Superprestigio. Prueba de Niel (Bélgica).

- Liga de Naciones. Previa del Rep. Checa-España. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- España. Copa del Rey. Primera ronda. Previas de los partidos Tarancón-Levante y Navalcarnero-Betis.

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15). Ddesde las 21.00 CET/20.00 GMT: Elina Svitolina (UKR)-Karolina Muchova (CZE) y Aryna Sabalenka (BLR)-Mirra Andreeva (RUS).

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Redacción EFE Deportes

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