ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Polideportivo
10 de noviembre de 2026 - 19:05

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

Imagen sin descripción

Redacción Deportes. Cuando la política y las altas finanzas colapsan por los efectos devastadores de la corrupción, el deporte suele pagar los platos rotos. La reciente caída del presidente paraguayo Santiago Peña tras el terremoto financiero y la intervención de Ueno Bank, principal patrocinador del fútbol de ese país, expone una vez más un patrón sistémico en el continente: crisis institucionales que terminan secando las cuentas bancarias de los clubes y federaciones.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Redacción Deportes. Los Angeles Lakers, líderes de la conferencia Oeste, visitan este miércoles en el Fiserv Forum a los Milwaukee Bucksen busca de su séptima victoria consecutiva en la NBA ante un equipo que, al contrario, acumula seis derrotas seguidas.

Redacción Deportes. La bielorrusa Aryna Sabalenka y la rusa Mirra Andreeva, las dos jugadores que arrancaron con victoria en el torneo, se enfrentan este miércoles en las Finales WTA para hacerse con el liderato en solitario del Grupo B, en el que buscan su primer triunfo la ucraniana Elina Svitolina y la checa Karolina Muchova.

- NBA: Indiana Pacers-Washington Wizards, New York Knicks-Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors-Boston Celtics (01.00), Chicago Bulls-San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies-Denver Nuggets, Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers y New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets (02.00), Utah Jazz-Orlando Magic (03.00), Houston Rockets-Golden State Warriors (03.30) y Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder (04.00).

- Santo Domingo. Leones del Escogido-Toros del Este (23.15 GMT), Águilas Cibaeñas-Tigres del Licey (23.30 GMT), Estrellas Orientales-Gigantes del Cibao (23.30 GMT).

- Ciclocross Superprestigio. Prueba de Niel (Bélgica).

- Liga de Naciones. Previa del Rep. Checa-España. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- España. Copa del Rey. Primera ronda. Previas de los partidos Tarancón-Levante y Navalcarnero-Betis.

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15). Ddesde las 21.00 CET/20.00 GMT: Elina Svitolina (UKR)-Karolina Muchova (CZE) y Aryna Sabalenka (BLR)-Mirra Andreeva (RUS).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes    

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

Se ha eliminado un mensaje de esta conversación. Ver mensaje o Eliminar definitivamente.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Miguel Vázquez está solo en una celda para tres, no tiene tele ni aire y no puede salir de su pabellón
Ver más
05
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más

Te puede interesar