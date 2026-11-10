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Polideportivo
10 de noviembre de 2026 - 08:05

Rahm: "Hay que dejar de culpar a LIV de mi mal juego en los 'majors'"

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Redacción Deportes, 10 nov (EFE).- El golfista español Jon Rahm aseguró este martes que su mal rendimiento en la mayoría de los 'majors' en los tres últimos años, coincidiendo con su etapa en LIV, se debió a su "mal juego", no al hecho de haber militado en la liga saudí, de la que se desvinculó hace pocas semanas antes del anuncio de su liquidación.

Por EFE
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"Hay que dejar de culpar a LIV por mi mal juego en los 'majors'. Es lo que todos intentan insinuar. No es por culpa de LIV. Es culpa mía. Porque tuve la oportunidad de ganar el Campeonato d la PGA los dos últimos años que lo jugamos, ¿verdad? Es mi responsabilidad y, digamos, mis problemas con el 'swing'", explicó Rahm.

El jugador vasco ofreció una rueda de prensa en el campo Jumeirah Golf Estates de Dubái, donde este jueves comienza la final del DP World Tour después de su triunfo el pasado domingo en Abu Dabi, su primera victoria desde que dejó LIV.

En caso de repetir victoria en Dubái y si sus rivales no obtienen un buen resultado, Rahm tiene opciones de proclamarse mejor jugador del año del circuito europeo, la llamada 'Race to Dubai', algo que ya consiguió en 2019.

"Significaría muchísimo. Creo que sería un paso más para, con suerte, acercarme a lo que Seve (Ballesteros) logró. Pero aún queda mucho camino por recorrer (...) Sería especial. De no saber que tenía una oportunidad, a llegar en las últimas dos semanas y lograrlo", comentó el exnúmero uno del mundo sobre la posibilidad de coronarse y aproximarse a los seis títulos de la orden de mérito europea que logró la gran leyenda del golf español.

Rahm es sexto en la clasificación del circuito, que lidera el español Eugenio Chacarra, por delante del norirlandés Rory McIlroy.

Preguntado por su balance de la temporada, el 'León de Barrika' respondió: "He jugado muy bien este año. Lo que pasa es que, por desgracia, algunas de mis peores semanas han coincidido con los 'majors'. Aparte del Campeonato de la PGA, donde tuve buenas posibilidades de ganar, en los otros tres 'majors' no rendí lo suficiente".

"En general, muy bien, pero esos torneos son tan importantes para todos que me arrepiento un poco", se sinceró el jugador vasco, que en su etapa en LIV ganó cuatro torneos, pero ninguno fuera de ese circuito, aunque en el último Campeonato de la PGA fue segundo.

Rahm lo achacó a que en los torneos regulares "es más fácil compensar algunos fallos técnicos" y "cuando la presión es máxima y el escenario es el más grande, es cuando esos errores se acentúan".

El jugador vizcaíno abogó por que el golf también tenga un Mundial por selecciones como hay en la mayoría de las disciplinas: "Hay muy pocos deportes en el mundo que no tengan una Copa Mundial, y el golf es uno de ellos. Si hubiera una manera de hacer algo así, creo que lo recibiría con los brazos abiertos. Sería muy divertido".

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