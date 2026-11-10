Roberto D’Aversa, nuevo entrenador del Sassuolo

El técnico italiano se hará cargo del conjunto 'neroverdi' y dirigirá esta misma tarde su primer entrenamiento al frente del equipo, según comunicó la entidad.

D’Aversa contará con un cuerpo técnico integrado por Salvatore Sullo, como segundo entrenador; Marco Piccioni y Marco Riggio, como colaboradores técnicos; Paolo Rongoni, Francesco Petrungaro, Andrea Rinaldi y Simone Vignudelli, como preparadores físicos; y Marco Bizzarri, como entrenador de porteros.

El nombramiento de D’Aversa se produce después de la destitución de Aquilani, que dejó el banquillo del Sassuolo tras sumar ocho puntos en las once primeras jornadas de la competición liguera.

D’Aversa, de 51 años, cuenta con experiencia en varios equipos del fútbol italiano, entre ellos el Parma, con el que consiguió dos ascensos consecutivos, desde la Serie C hasta la Serie A, entre 2016 y 2018.

Posteriormente dirigió al Sampdoria, el Lecce y el Empoli, antes de hacerse cargo del Torino en febrero de 2026, equipo al que logró mantener en la máxima categoría y con el que terminó la temporada en la duodécima posición, con 45 puntos.